Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, περίπου 30 χωρικοί και ακτιβιστές, καθώς και περίπου 10 δημοσιογράφοι, είχαν συγκεντρωθεί για τη συγκομιδή, όταν δεκάδες άνδρες κατέβηκαν από ένα φυλάκιο σε έναν λόφο και εξαπέλυσαν επίθεση, χτυπώντας τους με ξύλα

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές

Παλαιστίνιοι συλλέγουν ελιές με τη βοήθεια ξένων εθελοντών σε μια περιοχή στο χωριό Kafr Malik της Δυτικής Όχθης, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε μια ομάδα Παλαιστίνιων χωρικών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί σε μια προσπάθεια να μαζέψουν ελιές κοντά σε έναν εβραϊκό οικισμό, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Δύο εργαζόμενοι του πρακτορείου Reuters, μια δημοσιογράφος και ένας σύμβουλος ασφαλείας που την συνόδευε, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τους άνδρες που κρατούσαν ραβδιά και γκλομπ και πετούσαν μεγάλες πέτρες, σε μια περιοχή κοντά στο παλαιστινιακό χωριό Μπέιτα.

Η περιοχή, στα νότια της πόλης Νάμπλους, είναι τα τελευταία χρόνια σημείο «ανάφλεξης» για τις επιθέσεις των εποίκων, που αυξήθηκαν σε όλη τη Δυτική Όχθη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, πριν από δύο χρόνια. Τέτοιες επιθέσεις κλιμακώνονται την εποχή της συγκομιδής, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Καθώς ο αριθμός των επιθέσεων αυξάνεται, Ισραηλινοί και άλλοι ακτιβιστές συχνά ενώνονται με τους Παλαιστίνιους για να στηρίξουν το δικαίωμά τους να μαζεύουν τις ελιές τους, ενώ παράλληλα καταγράφουν και τα βίαια επεισόδια. Ακτιβιστές ή ντόπιοι Παλαιστίνιοι συχνά ενημερώνουν τις δημοσιογράφους για τα σχέδιά τους για το μάζεμα της ελιάς, ώστε να βρίσκονται εκεί για να κάνουν ρεπορτάζ, ιδίως στα σημεία ανάφλεξης, όπως κοντά σε φυλάκια εποίκων. Αυτού του είδους τα φυλάκια, που κάποιες φορές δεν είναι παρά μόνο μερικά τροχόσπιτα ή πιο ανθεκτικές κατασκευές, δεν έχουν την έγκριση των ισραηλινών Αρχών. Οι Παλαιστίνιοι και οι περισσότερες χώρες τα θεωρούν παράνομα, με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά το Ισραήλ το αμφισβητεί.

Ο IDF ανέφερε ότι έστειλε στρατιώτες στην περιοχή, αφού έλαβε αναφορές περί αντιπαράθεσης, όπως την χαρακτήρισε. Οι μάρτυρες είπαν ότι δεν είδαν Ισραηλινούς στρατιώτες στο σημείο.

«Ο IDF καταδικάζει οποιαδήποτε βίαιη πράξη και θα συνεχίσει να ενεργεί για να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τάξη στην περιοχή» ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωσή του προς το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αστυνομία θα εξετάσει το συμβάν.

Η αστυνομία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα του πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

«Φύγετε από εδώ»

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, περίπου 30 χωρικοί και ακτιβιστές, καθώς και περίπου 10 δημοσιογράφοι, είχαν συγκεντρωθεί για τη συγκομιδή, όταν δεκάδες άνδρες κατέβηκαν από ένα φυλάκιο σε έναν λόφο και εξαπέλυσαν επίθεση, χτυπώντας τους με ξύλα. Χτύπησαν επίσης κατ’ επανάληψη την φωτορεπόρτερ του Reuters, Ρανίν Σαουάφτα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να προστατευθεί.

Ο Τζόναθαν Πόλακ, Ισραηλινός ακτιβιστής που ήταν μάρτυρας του επεισοδίου, είπε ότι περίπου 50 μασκοφόροι έποικοι ενεπλάκησαν σε αυτό και εκείνοι που επιτέθηκαν στη Σαουάφτα «την ξυλοκόπησαν ανελέητα, συνεχίζοντας να την λιθοβολούν ενώ βρισκόταν στο έδαφος και συνεχίζοντας να επιτίθενται σε όποιον ερχόταν να την βοηθήσει». Είπε ότι οι έποικοι φώναζαν στα εβραϊκά, φράσεις όπως «Φύγετε από εδώ».

Η Σαουάφτα συνοδευόταν από τον σύμβουλο ασφαλείας του Reuters, Γκραντ Μπόουντεν, ο οποίος χτυπήθηκε ενώ προσπαθούσε να την προστατεύσει. Ο φωτογραφικός εξοπλισμός της καταστράφηκε. Και οι δύο φορούσαν κράνη και έφεραν την ένδειξη «Τύπος» στα προστατευτικά γιλέκα τους. Το κράνος της Σουάφτα έφερε ένα μεγάλο βαθούλωμα μετά την επίθεση. Ασθενοφόρο τους μετέφερε και τους δύο για εξετάσεις και νοσηλεία σε ένα νοσοκομείο της Νάμπλους.

Πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να ερευνήσουν το επεισόδιο και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εργάζονται ελεύθερα» ανέφερε το πρακτορείο Reuters σε ανακοίνωσή του.

Οι ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, τις περισσότερες μέσα σε έναν μήνα αφότου ο ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει αυτά τα επεισόδια, το 2006. Ισραηλινές οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι τέτοια συμβάντα σπανίως ερευνώνται από τις ισραηλινές αρχές και οι δράστες σπανίως λογοδοτούν.

