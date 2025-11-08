264 επιθέσεις σε έναν μήνα: Ιστορικό ρεκόρ βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη κατά Παλαιστινίων

Ο ΟΗΕ καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων από το 2006 και προειδοποιεί για την κλιμάκωση της βίας παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Παλαιστίνιες γυναίκες θρηνούν κατά τη διάρκεια της κηδείας του 17χρονου Jamil Hanani, ο οποίος, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, σκοτώθηκε από σφαίρα στο στήθος κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στο χωριό Beit Furik της Δυτικής Όχθης, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025. 

AP
Τουλάχιστον 264 επιθέσεις από εβραίους εποίκους εναντίον Παλαιστινίων καταγράφηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό από το 2006, όταν ο διεθνής οργανισμός άρχισε να παρακολουθεί συστηματικά τέτοια περιστατικά. Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες, με μέσο ρυθμό περίπου οκτώ περιστατικών την ημέρα.

Από το 2006, το OCHA έχει καταγράψει πάνω από 9.600 επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Περίπου 1.500 εξ αυτών έχουν καταγραφεί μόνο φέτος, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 15% του συνόλου.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία της υπηρεσίας, 42 παιδιά έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα το 2025 από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη. Όπως ανακοίνωσε το OCHA, ένα στα πέντε θύματα Παλαιστινίων τη φετινή χρονιά ήταν παιδί.

Η Δυτική Όχθη, όπου ζουν περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, αποτελεί πυρήνα των σχεδίων για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Κι όμως, οι ισραηλινοί οικισμοί επεκτείνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, κατακερματίζοντας την περιοχή.
Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, θέση που συμμερίζονται ο ΟΗΕ, οι Παλαιστίνιοι και η πλειονότητα των κρατών. Το Ισραήλ διαφωνεί. Σήμερα, πάνω από μισό εκατομμύριο ισραηλινοί έποικοι κατοικούν στη Δυτική Όχθη.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού από το πρακτορείο Ρόιτερς. Οι επιθέσεις συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου.
Το OCHA προειδοποιεί πως η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη διαμορφώνει ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των Παλαιστινίων και την πολιτική προοπτική στην περιοχή, ενώ τα στοιχεία για τις επιθέσεις εποίκων αναμένεται να εξεταστούν στενά τους επόμενους μήνες.

