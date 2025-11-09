Τι είναι το Roblox: Πώς θα κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στην «ψηφιακή παιδική χαρά για θηρευτές»

Η συζήτηση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο έχει ανοίξει από καιρό, όμως πρόσφατα η μήνυση του Τέξας στη Roblox, έδωσε μία νέα πιο τρομακτική διάσταση, παρά το γεγονός ότι οι ψίθυροι υπήρχαν, ότι η πλατφόρμα εξαπατά τους γονείς καιι λειτουργεί σαν «ψηφιακή παιδική χαρά για θηρευτές», εκεί όπου κρύβονται παιδεραστές.

Τι είναι το Roblox

Το Roblox είναι ένας διαδικτυακός κόσμος παιχνιδιών και αλληλεπίδρασης, όπου οι χρήστες μπορούν να παίξουν και να συνομιλήσουν με εκατομμύρια άλλους σε όλο τον κόσμο σε παιχνίδια.

Όμως δεν είναι μόνο για παιδιά. Μια μελέτη του eSafety του 2024 διαπίστωσε ότι ήταν το δεύτερο πιο δημοφιλές παιχνίδι μεταξύ των νέων στην Αυστραλία, πίσω από το Minecraft και μπροστά από το Fortnite.

Ποιες είναι οι ανησυχίες

Η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων παγκοσμίως έχει οδηγήσει σε αναφορές για παιδιά που προετοιμάζονται τόσο όσο και για εξτρεμισμό, καθώς και για έκθεση σε ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας προειδοποιεί από το 2023 για εξτρεμιστές στο Roblox, δηλώνοντας ότι γνώριζε περιπτώσεις όπου άτομα έχουν αναδημιουργήσει ή απεικονίσει ιστορικά σενάρια, όπως ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, κινεζικά κομμουνιστικά στρατόπεδα επανεκπαίδευσης για μουσουλμάνους και ζώνες συγκρούσεων και προπαγάνδα τύπου Ισλαμικού Κράτους.

Οι κίνδυνοι σε ένα διαδικτυακό παιχνίδει είναι πολλοί και μεγάλοι, ιδιαίτερα όταν σε αυτό υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά, όπως στο Roblox. Αρπακτικά καρδοκούν και εκμεταλλεύονται την πλατφόρμα online παιχνιδιών.

Αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα αποτυπώνει δημοσιογράφος του Guardian που μπήκε στον κόσμο του Roblox ως 8χρονο κορίτσι και περιγράφει την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας από σεξουαλική παρενόχληση και εκφοβισμό μέχρι επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις .

Αν το παιδί σας ήδη παίζει Roblox, τι πρέπει να κάνετε;

Το Roblox είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι όπου ο χαρακτήρας σας μπορεί να εξερευνήσει ένα εικονικό σύμπαν και να αλληλεπιδράσει με άλλους χαρακτήρες του Roblox. Ο κόσμος του Roblox είναι καρτουνίστικος, με χαρακτήρες που μοιάζουν με τους ανθρώπους του LEGO.

Οι χρήστες του Roblox δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια στον εικονικό κόσμο, τα οποία μπορούν να παίξουν άλλοι παίκτες. Το Roblox έχει ακόμη και τη δική του οικονομία, με ορισμένους προγραμματιστές παιχνιδιών Roblox να κερδίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ή και περισσότερα αν το παιχνίδι τους γίνει δημοφιλές. Υπάρχει ένα εικονικό νόμισμα στο παιχνίδι που ονομάζεται Robux, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε premium λειτουργίες και αντικείμενα.

Λόγω της φύσης του Roblox, έλαβε επίσημη βαθμολογία ESRB T για εφήβους. Ωστόσο, αυτό οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι ορισμένα από τα παιχνίδια δικαιολογούν αυτό το επίπεδο βαθμολογίας. Αν το παιδί σας σας πει ότι παίζει Roblox, αυτό δεν σας δίνει πολλές πληροφορίες. Είναι σαν να σας λέει ότι παίζει βιντεοπαιχνίδια. Πρέπει να γνωρίζετε συγκεκριμένα ποια παιχνίδια παίζει στο Roblox για να έχετε μια ιδέα για το τι είναι ή δεν είναι κατάλληλο.

Προφανώς, το αν τα παιδιά σας θα το παίζουν ή όχι εξαρτάται από εσάς.

Ξεκινώντας με το Roblox

Έχετε αποφασίσει λοιπόν ότι το παιδί σας μπορεί να παίζει στο Roblox. Τώρα, εδώ θα ανακαλύψετε ότι το Roblox διαθέτει στην πραγματικότητα διάφορους γονικούς ελέγχους για να διατηρεί τα παιδιά ασφαλή στην πλατφόρμα. Ωστόσο, οι γονείς πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για να ρυθμίσουν αυτά τα πράγματα.





Πρώτα απ' όλα: Δημιουργία των λογαριασμών σας στο Roblox.

Το παιδί σας θα έχει έναν λογαριασμό και εσείς επίσης. Δημιουργήστε τους λογαριασμούς σας και, στη συνέχεια, από τον λογαριασμό του παιδιού σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γονικός έλεγχος > Προσθήκη γονέα. Εισαγάγετε το email του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης λογαριασμού στο inbox σας. Θα πρέπει να επαληθεύσετε την ηλικία και την ταυτότητά σας για να αποδείξετε ότι είστε γονέας. Μόλις συνδεθεί ο λογαριασμός σας, οι γονείς θα πρέπει να ορίσουν έναν αριθμό PIN γονικού ελέγχου για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου και να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να τις αλλάξουν. Μετά από αυτό, θα έχετε πλήρη πρόσβαση για να ελέγχετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του παιδιού σας και να βλέπετε τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις που λαμβάνει το παιδί σας.

Γονικός έλεγχος και περιεχόμενο

Το Roblox προσφέρει διάφορες επιλογές για να διασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού σας στην πλατφόρμα. Ωστόσο, πρέπει να ρυθμίσετε προληπτικά αυτές τις επιλογές.

Στις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου του λογαριασμού σας, στην ενότητα «Επίπεδο περιεχομένου», οι γονείς μπορούν να ορίσουν περιορισμούς περιεχομένου με βάση το επίπεδο ωριμότητας του ίδιου του περιεχομένου, με επίπεδα που κυμαίνονται από «Ελάχιστο», που σημαίνει περιστασιακή ήπια βία, έως «Περιορισμένο», που επιτρέπει την απεριόριστη πρόσβαση στο πιο βίαιο, τρομακτικό και χυδαίο περιεχόμενο στο Roblox. Πιθανότατα δεν θέλετε το τελευταίο. Υπάρχουν δύο ενδιάμεσες κατηγορίες για μεγαλύτερα παιδιά, «Ήπιο» και «Μέτριο», και αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν από έναν γονέα ανά πάσα στιγμή.

Η λειτουργία "Αποκλεισμένες εμπειρίες" επιτρέπει στους γονείς να αποκλείουν συγκεκριμένους τίτλους παιχνιδιών στο Roblox, ακόμη και αν τεχνικά εμπίπτουν στις επιλογές "Επιλεγμένο περιεχόμενο" που έχετε ορίσει στο προαναφερθέν μενού.

Καθώς προστίθενται παιχνίδια στο Roblox, οι γονείς ενδέχεται να βρουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που συμμορφώνεται με τις ετικέτες περιεχομένου του Roblox, αλλά εξακολουθεί να περιέχει ένα χαρακτηριστικό που καθιστά το περιεχόμενο ακατάλληλο για το παιδί τους. Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή αναζήτησης για να βρουν αυτές τις εμπειρίες και να τις αποκλείσουν.

Ομοίως, υπάρχει μια επιλογή «Ευαίσθητα θέματα» για να αποκλείσετε από το παιδί σας παιχνίδια που μπορεί να έχουν ως θέμα κοινωνικά, πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήματα.

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν να αποκλείσουν παιχνίδια που έχουν χαρακτηριστεί ως «Ευαίσθητα θέματα» εδώ, ακόμη και αν αυτοί οι τίτλοι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις «Ευαισθησία περιεχομένου» που έχετε ορίσει προηγουμένως.