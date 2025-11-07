Τέξας: Mηνύει την Roblox επειδή «θέτει τους παιδόφιλους και τα κέρδη» πάνω από την ασφάλεια

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, δήλωσε ότι μήνυσε την Roblox για «κατάφωρη αγνόηση» των νόμων ασφαλείας και «εξαπάτηση των γονέων» σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η διαδικτυακή πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών για τους νέους. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ότι το Roblox είναι «τόπος αναπαραγωγής για αρπακτικά», κατηγορώντας το ότι βάζει «τους παιδόφιλους και το εταιρικό κέρδος» πάνω από την ασφάλεια των παιδιών του Τέξας.

Η αγωγή προστίθεται στις νομικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους θηρευτές του Διαδικτύου που αντιμετωπίζει ο γίγαντας των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος έχει δεκάδες εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά. Η Roblox δήλωσε στο BBC ότι είναι «απογοητευμένη» που μηνύεται με βάση «παραπλανητικές δηλώσεις και ισχυρισμούς που προκαλούν εντύπωση».

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι συμμερίζεται τη δέσμευση τoυ Πάξτον να διατηρεί τα παιδιά ασφαλή στο διαδίκτυο και ότι έχει εισαγάγει μέτρα για την απομάκρυνση κακόβουλων ενεργειών και την προστασία των χρηστών της.

Το Roblox, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, λειτουργεί μια τεράστια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι χρήστες μπορούν να παίξουν μόνοι τους ή με φίλους. Η πλατφόρμα έχει διατεθεί στην αγορά για οικογένειες και προσφέρει μια σειρά από εκπαιδευτικά παιχνίδια που διδάσκουν θέματα όπως ο προγραμματισμός, η φυσική και η επίλυση προβλημάτων.

Στους χρήστες προσφέρονται επίσης εργαλεία προγραμματιστών για να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια - μια λειτουργία που έχει οδηγήσει στην εμφάνιση βίαιου και σεξουαλικού περιεχομένου στο Roblox. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστες να εισέρχονται σε διακομιστές και να αλληλεπιδρούν με αγνώστους στο διαδίκτυο έχει επίσης επικριθεί για την πιθανή έκθεση νεαρών παικτών σε επικίνδυνα άτομα.

Γονείς και παιδιά έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το Roblox, λέγοντας ότι έχουν δει δυσάρεστο περιεχόμενο ή έχουν υποστεί κακοποίηση στην πλατφόρμα. Ο Πάξτον κάλεσε την εταιρεία να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από «άρρωστους και διεστραμμένους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από μια οθόνη».

«Οποιαδήποτε εταιρεία επιτρέπει την κακοποίηση παιδιών θα αντιμετωπίσει την πλήρη και αμείλικτη ισχύ του νόμου», δήλωσε σε δήλωσή του στο X. Το Τέξας εντάσσεται στις αμερικανικές πολιτείες Κεντάκι και Λουιζιάνα, οι οποίες έχουν επίσης μηνύσει την Roblox για πιθανές βλάβες σε παιδιά.

Ο Ντέιβ Μπασούκι, διευθύνων σύμβουλος της Roblox, είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι οι γονείς που δεν αισθάνονται άνετα με τα παιδιά τους να παίζουν παιχνίδια στην πλατφόρμα δεν θα πρέπει να τα αφήνουν να τη χρησιμοποιούν .«Αυτό ακούγεται λίγο αντιφατικό, αλλά θα εμπιστευόμουν πάντα τους γονείς να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις», είπε.

Το Roblox έχει προσθέσει λειτουργίες τα τελευταία χρόνια για να αυστηροποιήσει την επαλήθευση ηλικίας και την ασφάλεια για τους νεαρούς παίκτες. Η πλατφόρμα δήλωσε ότι λανσάρει τεχνολογία για την εκτίμηση της ηλικίας ενός παίκτη χρησιμοποιώντας βίντεο selfies και άλλα μέτρα προτού του επιτραπεί να επικοινωνήσει στο Roblox.

Πέρυσι, η Roblox ανακοίνωσε επίσης ότι θα εμποδίσει τα άτομα κάτω των 13 ετών να ανταλλάσσουν μηνύματα με άλλους στην πλατφόρμα, εκτός εάν ένας γονέας ή κηδεμόνας δώσει άδεια. Το Roblox έχει επίσης απαγορευτεί σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, λόγω ανησυχιών για εκμετάλλευση παιδιών.

Η πλατφόρμα τέθηκε υπό έλεγχο στη Σιγκαπούρη το 2023, αφότου η κυβέρνηση δήλωσε ότι ένας αυτοριζοσπαστικοποιημένος έφηβος είχε ενταχθεί σε διακομιστές με θέμα το ISIS στο Roblox. Ο 16χρονος, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο νεαρούς που κρατούνταν εκείνη την εποχή, είχε ενταχθεί σε διακομιστές του Roblox που αναπαρήγαγαν πραγματικές ζώνες συγκρούσεων, όπως αυτές στη Συρία, ανέφερε η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης.

