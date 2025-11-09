Διάδρομοι τεχνητής νοημοσύνης και ιπτάμενα ταξί που θα μεταφέρουν τουρίστες από το αεροδρόμίο
Αλλάζει το μέλλον των ταξιδιών με την ραγδαία ανάπτυξης της τεχνολογίας και την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι διακοπές είναι κάτι που περιμένουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, ωστόσο προϋποθέτουν μια κουραστική (πολλές φορές) διαδρομή. Κάτι που όπως φαίνεται δεν θα συμβαίνει για πολύ ακόμα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας
10:53 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί οι στρατιώτες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου κρατούσαν κουτάλια στις μπότες τους
10:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεραπετρίτης: «Γνώμονας η ουσιαστική σύγκλιση στη γειτονιά μας»
09:38 ∙ WHAT THE FACT
Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
14:23 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ