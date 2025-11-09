Hedy Lamarr: Η «μητέρα του Wi-Fi» που αδικήθηκε από τη μυθική ομορφιά της

Η Hedy Lamarr σε μια εκδήλωση για την ενίσχυση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας στις 30 Ιουνίου 1948. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο τσίρκο Bouglione, δίπλα στον Πύργο του Άιφελ.

Η Hedy Lamarr έμεινε στην ιστορία για τη σπάνια σχεδόν αγγελική ομορφιά της και την καριέρα της στην υποκριτική, αλλά σχεδόν κανείς δεν τη θυμάται ως τον άνθρωπο που άνοιξε τον δρόμο για τη σημερινή τεχνολογική επανάσταση του Wi-Fi και του GPS.

Πίσω από την εικόνα της «ντίβας« του Χόλιγουντ, η Λαμάρ έκρυβε μία σπάνια ευφυΐα, ένα λαμπρό μυαλό, που αγνοήθηκε επί δεκαετίες, εστιάζοντας στο πρόσωπό της και στα σκάνδαλα. Η αναγνώριση άργησε να έρθει...

Η Hedy Lamarr χορεύει έναν τροπικό χορό στο "White Cargo", αλλά τον "συνοδεύει" με τους ήχους του "Ida Sweet as Apple Cider". Η Hedy έπρεπε να μάθει τις δύσκολες κινήσεις του σώματος, των χεριών, των βραχιόνων και των ποδιών και στη συνέχεια να τις προσαρμόσει στο τζαζ κομμάτι αντί για τον ρυθμό των τυμπάνων της ζούγκλας. Τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα αφιερωνόταν στον ρυθμό των χεριών. Η φωτογραφία δείχνει την Hedy σε διάφορες φάσεις του χορού, 27 Οκτωβρίου 1942 AP

Ένα κορίτσι με ασυνήθιστη ευφυΐα

Γεννημένη ως Hedwig Kiesler στις 9 Νοεμβρίου 1914 στη Βιέννη, λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν το μοναχοπαίδι ενός Ελβετού επιχειρηματία και μιας μητέρας με πνευματικές ανησυχίες. Έλαβε προσεκτική εκπαίδευση: ιδιωτικές γκουβερνάντες της δίδαξαν γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά, ενώ ο πατέρας της της εμφύσησε τις βασικές αρχές της μηχανικής. Από παιδί έδειξε μια καταπληκτική ικανότητα για μάθηση και μια ασυνήθιστη ευφυΐα.

Αν και έδειξε παράλληλο ενδιαφέρον για τις επιστήμες και τις τέχνες, η καλλιτεχνική κλίση κατέληξε να επικρατήσει. Στη μεσοπολεμική Βιέννη, έκανε αίτηση στη διάσημη σχολή υποκριτικής του Max Reinhardt. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ήταν προσανατολισμένα προς το θέατρο και τον κινηματογράφο και όχι προς την επιστήμη ή την τεχνολογία. Η ανακάλυψη του στην οθόνη ήταν τόσο πρόωρη όσο και σκανδαλώδης. Ως έφηβη συμμετείχε σε ένα τσεχοαυστριακό ρομαντικό δράμα, με τίτλο "Ecstasy", το 1933, όπου έγινε η πρώτη τολμηρή ηθοποιός στην ιστορία που προσποιήθηκε οργασμό σε ταινία. Η ταινία καταγγέλθηκε από τον Πάπα Πίο XI.

Η Hedy Lamarr, γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός, και ο John Loder, Βρετανός ηθοποιός, που παντρεύτηκαν στις 28 Ιουνίου 1943 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, πριν από την τελετή του γάμου AP

Η πιο δραματική στροφή στη ζωή της ήρθε αμέσως μετά, με τον γάμο της – που κανόνισαν οι γονείς της – με τον Fritz Mandl, έναν Αυστριακό μεγιστάνα όπλων με στενούς δεσμούς με τον ευρωπαϊκό φασισμό. Ο Mandl, που είχε εμμονή μαζί της, με τη Λαμάρ να ζει σαν «καναρίνι σε χρυσό κλουβί». Η φυγή ήταν μονόδρομος και η απόδρασή της θεαματική.

Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη εκδοχή, νάρκωσε την υπηρέτριά της, ντύθηκε με τη στολή της και δραπέτευσε στο Παρίσι, ξεγελώντας τους φρουρούς του συζύγου της.

Τελικά έφτασε στο Λονδίνο, όπου γνώρισε τον παραγωγό Louis B. Mayer, ο οποίος την προσέλαβε στα στούντιο της MGM υπό έναν όρο: έπρεπε να αλλάξει το όνομά της σε Hedy Lamarr, ως φόρο τιμής στην αείμνηστη ηθοποιό Barbara La Marr. Έτσι έθαψε το ευρωπαϊκό παρελθόν της και γεννήθηκε μία χολιγουντιανή σταρ.

Η βιομηχανία την υποδέχτηκε με γοητεία, αλλά και με επιπολαιότητα. Το ντεμπούτο της στο Αλγέρι (1938) θάμπωσε τους κριτικούς, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την «πορσελάνινη θεά ομορφιά» και την κεντροευρωπαϊκή προφορά της παρά για το υποκριτικό της ταλέντο. Έπαιξε υπό τη διεύθυνση των King Vidor και Cecil B. DeMille και συμμετείχε σε επιτυχίες όπως το Samson και το Delilah. Απέρριψε ακόμη και ρόλους που θα ήταν εμβληματικοί, όπως η Καζαμπλάνκα. Τα περιοδικά παρακολουθούσαν στενά τους διαδοχικούς γάμους της, οι οποίοι ήταν έξι και όλοι κατέληξαν σε διαζύγιο.

Η Hedy Lamarr σφίγγει το χέρι ενός στρατιώτη στο Hollywood Canteen, όπου η ηθοποιός εμφανίζεται ως εθελόντρια της United Service Organizations (USO) στις 17 Νοεμβρίου 1942 AP

Η Λαμάρ δημιούργησε μύθο, αλλά πίσω από αυτόν ιδιωτικά δούλευε ένας εφευρέτης. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κατέπληξε το περιβάλλον του Χόλιγουντ αναπτύσσοντας κρυφά τεχνολογικές καινοτομίες. Η εμπειρία της με τον Mandl, σε συνδυασμό με τις γνώσεις της στη μηχανική, της επέτρεψαν να επινοήσει με τον συνθέτη George Antheil ένα πρωτοποριακό σύστημα «αναπήδησης συχνότητας» με στόχο την πρόληψη παρεμβολών από ραδιοκατευθυνόμενες τορπίλες.

Ο μηχανισμός - βασισμένος σε 88 συχνότητες που θυμίζουν πλήκτρα πιάνου - προοριζόταν για την ασφάλεια των στρατιωτικών επικοινωνιών. Ωστόσο, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ απέρριψε την πρότασή του ως πολύ περίπλοκη για την εποχή της.

Δεκαετίες αργότερα, η ιδέα του θα χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη του GPS, του Wi-Fi και της κινητής τηλεφωνίας, αποκαλύπτοντας το μέγεθος μιας συνεισφοράς που είχε αδίκως αγνοηθεί. Μόνο προς το τέλος της ζωής του, το 1996 και το 1997, θα λάβει τα βραβεία Electronic Frontier Foundation και το Pioneer Award. Τα δέχτηκε με ένα μείγμα ειρωνείας και παραίτησης: «Καιρός ήταν», είπε.

Μετά το απότομο τέλος της κινηματογραφικής του καριέρας η Λαμάρ αποσύρθηκε σε μια έπαυλη στο Μαϊάμι.

Η Hedy Lamarr ποζάρει για μια φωτογραφία στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη, 1979 AP

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, πρωταγωνίστησε σε ένα σκάνδαλο γύρω από τη βιογραφία της, Ecstasy and Me, την οποία είχε παραγγείλει σε έναν συγγραφέα. Αντί να επικεντρωθεί στις πιο μοναδικές πτυχές της καριέρας της -όπως ο ρόλος της ως εφευρέτης μιας βασικής τεχνολογίας του 20ού αιώνα- το βιβλίο βυθίστηκε σε συγκλονιστικές λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωή, υποβαθμίζοντας το επιστημονικό κληροδότημά της.

Εξοργισμένη μήνησε τους εκδότες του βιβλίου, αλλά έχαε τη δικαστική μάχ και η βιογραφία της συνέχισε να κυκλοφορεί, τροφοδοτώντας τη δημόσια εικόνα μιας ντίβας ελευθέρων ηθών.

Πέθανε το 2000, σε ηλικία 85 ετών, στη Φλόριντα. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν στα αυστριακά δάση και σε ένα μνημείο στη Βιέννη, όπως είχε ζητήσει.