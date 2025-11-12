Βρετανία: 91 κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος τους τελευταίους επτά μήνες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης παραδέχθηκε ότι  «οι φυλακές σε όλη τη χώρα είναι υποχρηματοδοτημένες, υποστελεχωμένες και λειτουργούν υπό διαρκή πίεση»

Βρετανία: 91 κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατά λάθος τους τελευταίους επτά μήνες
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βρετανίας, συνολικά 91 κρατούμενοι απελευθερώθηκαν κατά λάθος από τις αρχές Απριλίου έως το τέλος Οκτωβρίου.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται στο προσκήνιο ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί δέχονται αυξανόμενη πίεση λόγω σειράς πολύκροτων υποθέσεων, με τον υπουργό Δικαιοσύνης David Lammy να ζητάει «συγγνώμη» και να δηλώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «η διαδικασία απελευθέρωσης απαιτεί ριζική αναθεώρηση».

Ο Lammy επιβεβαίωσε επίσης ότι τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι απελευθερώθηκαν κατά λάθος, παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι διευθυντές των φυλακών διερευνούν και μία «πιθανή λανθασμένη απελευθέρωση» στις 3 Νοεμβρίου, η οποία ενδέχεται ακόμη να διαφεύγει.

Από τις τρεις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, δύο κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, και ένας τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ο Αλγερινός δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων Brahim Kaddour-Cherif, 24 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή, έπειτα από την απελευθέρωσή του από τις φυλακές Wandsworth, στο νότιο Λονδίνο, την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως ανακοίνωσε η Scotland Yard, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για την απελευθέρωσή του μόλις την Τρίτη. Στη σύλληψή του συνέβαλε έρευνα του δημοσιογράφου του Sky, Tom Parmenter, ο οποίος εντόπισε τον Kaddour-Cherif στο Finsbury Park, στο βόρειο Λονδίνο, λίγο προτού παραδοθεί στην αστυνομία.

Ο Billy Smith, 35 ετών, καταδικασμένος για απάτη, παραδόθηκε την Πέμπτη, αφού είχε αφεθεί κατά λάθος ελεύθερος από την ίδια φυλακή τη Δευτέρα.

Ο Hadush Kebatu, καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα έπειτα από ανθρωποκυνηγητό τριών ημερών, αφού αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος από τις φυλακές Chelmsford.

Αυστηρότεροι έλεγχοι ασφαλείας

Την Παρασκευή, ανακοινώθηκαν αυστηρότεροι έλεγχοι ασφαλείας στις φυλακές και ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για λανθασμένες απελευθερώσεις, μετά τη γκάφα στην περίπτωση Kebatu.

Τα περιστατικά λανθασμένων απελευθερώσεων έχουν αυξηθεί πρόσφατα, με 262 περιπτώσεις από τον Μάρτιο 2024 έως τον Μάρτιο 2025 – αύξηση 128% σε σχέση με τις 115 της προηγούμενης χρονιάς.

Από τις 262 περιπτώσεις, οι 87 αφορούσαν κρατούμενους με κύριο αδίκημα βίαιη επίθεση, και οι τρεις με κύριο αδίκημα την σεξουαλική επίθεση.

Παρουσιάζοντας τα τελευταία στοιχεία στη Βουλή, ο Lammy παραδέχθηκε: «Οι φυλακές σε όλη τη χώρα είναι υποχρηματοδοτημένες, υποστελεχωμένες και λειτουργούν υπό διαρκή πίεση», επισημαίνοντας πάντως ότι «οι απελευθερώσεις αποτελούν σύνθετο ζήτημα».

Ο υπουργός προσέθεσε: «Είναι ξεκάθαρο πως έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση». Ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «νέας επιτροπής ελέγχου δικαιοσύνης» που θα εξετάσει τις διαδικασίες στις φυλακές και στα δικαστήρια.

Οι λανθασμένες απελευθερώσεις μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένες εντολές κράτησης ή προφυλάκισης, σε λανθασμένο υπολογισμό ποινής ή σε λάθη των δικαστηρίων και άλλων αρχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Περικοπές και αντιδράσεις

Ο Lammy επεσήμανε ότι τα λάθη στο σωφρονιστικό σύστημα βασίζονται στις περικοπές που έγιναν υπό τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Συντηρητικών.

Όπως σημείωσε, οι πρώτης γραμμής σωφρονιστικοί υπάλληλοι μειώθηκαν κατά ένα τέταρτο μεταξύ 2010 και 2017, προσθέτοντας ότι «σε αυτές τις συνθήκες, τα λάθη είναι αναπόφευκτα».

Από την πλευρά του, ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης, Robert Jenrick, εξαπέλυσε δριμύτατη κριτική εναντίον του Lammy, λέγοντας ότι «κυριολεκτικά δεν έχει ιδέα πόσους κρατούμενους έχει χάσει» και ότι «το κοινό κινδυνεύει, όσο συνεχίζεται αυτή η τραγωδία εβδομάδα με την εβδομάδα, χωρίς τέλος στον ορίζοντα. Πότε θα λάβει μέτρα;»

