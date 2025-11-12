Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη

Η Ρόγια Καρίμι είναι μια από τις κορυφαίες bodybuilders της Ευρώπης. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μόλις πριν από 15 χρόνια, ήταν μια έφηβη μητέρα στο Αφγανιστάν, παντρεμένη ως ανήλικη νύφη, προτού δραπετεύσει στη νέα της ζωή. Σε ηλικία 30 ετών, είναι μια από τις κορυφαίες bodybuilders της Ευρώπης και θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding αυτή την εβδομάδα. Η άνοδός της ήταν ραγδαία, καθώς ξεκίνησε επαγγελματικά το άθλημα πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.

Τίποτα από αυτά δεν φαινόταν πιθανό όταν η Ρόγια έφυγε από το Αφγανιστάν με τη μητέρα και τον μικρό της γιο. Τότε, αναζήτησε καταφύγιο στη Νορβηγία όπου έχτισε μια νέα ζωή, συνεχίζοντας την εκπαίδευσή της. Έγινε νοσοκόμα, ενώ παράλληλα γνώρισε τον νέο της σύζυγο, ο οποίος επίσης ασχολείται με το bodybuilding. Το bodybuilding τη βοήθησε να απελευθερωθεί από τους ψυχικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί εδώ και χρόνια, λέει.

H Αφγανή bodybuilder

«Κάθε φορά που πηγαίνω στο γυμναστήριο, θυμάμαι ότι υπήρχε μια εποχή στο Αφγανιστάν που δεν μου επιτρεπόταν καν να γυμνάζομαι ελεύθερα», δήλωσε η Ρόγια στο BBC News Afghan. Η ιστορία της ζωής της είναι ένας αγώνας ενάντια στις περιοριστικές παραδόσεις και ανοικοδόμησης της ταυτότητάς της, αλλά και μίας προσπάθειας να εμπνεύσει τις γυναίκες στην πατρίδα της που αντιμετωπίζουν εκτεταμένους περιορισμούς.

Μερικοί από αυτούς τους περιορισμούς υπήρχαν όταν η Ρόγια ζούσε στο Αφγανιστάν. Αλλά έχουν επιδεινωθεί από το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Τώρα, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν απαγορεύεται να φοιτούν στο σχολείο μετά την ηλικία των 12 ετών, να βρίσκουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς άνδρα συνοδό και υποχρεούνται να μην υψώνουν τη φωνή τους δημόσια.

«Ήμουν τυχερή που κατάφερα να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση, αλλά πολλές γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, όπως η εκπαίδευση. Είναι πραγματικά λυπηρό και σπαρακτικό», λέει η Ρόγια.

Αναζητώντας ένα διαφορετικό μέλλον

Αλλά χρόνια πριν οι Ταλιμπάν επιστρέψουν στην εξουσία, η Ρόγια αποφάσισε ότι «δεν ήθελε αυτή τη ζωή». Η απόφασή της να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν το 2011, αφήνοντας πίσω τον τότε σύζυγό της, εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για μια γυναίκα στην παραδοσιακή αφγανική κοινωνία. Δεν είναι μια εποχή που της αρέσει να θυμάται - και δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτήν.

Στη Νορβηγία, αντιμετώπισε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια νέα, πιο φιλελεύθερη κουλτούρα, να βρει δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και την οικογένειά της και να μάθει νορβηγικά. Ήταν δύσκολο να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις τις πρώτες μέρες, αλλά οι προσπάθειές της τελικά απέδωσαν καρπούς.

Η Ρόγια σπούδασε νοσηλευτική και εργάστηκε σε νοσοκομείο στο Όσλο. Η γνωριμία της με το bodybuilding ήταν το επόμενο σημείο καμπής στη ζωή της. Η παρακολούθηση γυμναστηρίων δεν αφορούσε μόνο τη σωματική άσκηση. Ήταν επίσης ένας τρόπος να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της και να επαναπροσδιορίσει την προσωπική της ταυτότητα.

Εκεί γνώρισε επίσης τον δεύτερο σύζυγό της, τον επίσης Αφγανό Καμάλ Τζαλαλουντίν. Είχε μακρά ιστορία στο bodybuilding και είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της. «Πριν γνωρίσω τον Καμάλ, έκανα αθλήματα, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο», εξήγησε. «Η υποστήριξή του μου έδωσε το θάρρος να επιλέξω ένα ανταγωνιστικό μονοπάτι που σπάει ταμπού. Πιστεύω ότι αν ένας άντρας σταθεί δίπλα σε μια γυναίκα, μπορούν να συμβούν καταπληκτικά πράγματα».

Απειλές θανάτου και προσβολές

Πριν από δεκαοκτώ μήνες, η Ρόγια αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της ως νοσηλεύτρια και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κόσμο του bodybuilding. Ήταν μια επικίνδυνη απόφαση, αν και η κύρια πρόκληση για εκείνη ήταν να μην αλλάξει δουλειά. Αντίθετα, είπε ότι επρόκειτο περισσότερο για την προσαρμογή στις ελευθερίες μετά τους περιορισμούς που είχε βιώσει στο Αφγανιστάν.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ήταν να σπάσουμε τα όρια και τα πλαίσια που άλλοι είχαν θέσει για εμάς, τους άγραφους κανόνες που μας επιβλήθηκαν στο όνομα της παράδοσης, του πολιτισμού, της θρησκείας ή οτιδήποτε άλλο», είπε. «Όταν όμως αποφασίζεις να καινοτομήσεις, πρέπει να απελευθερωθείς από αυτά τα πλαίσια». Έκρυβε επίσης και άλλα προβλήματα.

Τα μπικίνι, τα μακριά μαλλιά και το έντονο μακιγιάζ που φοράει στη σκηνή απέχουν από τους κοινωνικούς κανόνες - και πλέον επίσημους περιορισμούς - που υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται και παρουσιάζονται οι γυναίκες στην πατρίδα της. Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βομβαρδιστεί με κριτική, που συχνά περιλαμβάνει απειλές βίας, ακόμη και θανάτου.

«Ο κόσμος βλέπει μόνο την εμφάνισή μου και το μπικίνι μου. Αλλά πίσω από αυτή την εμφάνιση, κρύβονται χρόνια ταλαιπωρίας, προσπάθειας και επιμονής. Αυτές οι επιτυχίες δεν ήρθαν εύκολα.» Αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν επίσης στη Ρόγια να μιλάει με γυναίκες στο Αφγανιστάν, τονίζοντας τη σημασία της σωματικής υγείας, της αυτοπεποίθησης και της ανοικοδόμησης της ταυτότητας κάποιου.

Τώρα η Ρόγια προετοιμάζεται να αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα bodybuilding - το οποίο ξεκινά την Πέμπτη (13.11) στη Βαρκελώνη - όπου ελπίζει να συνεχίσει τις επιτυχίες που είχε νωρίτερα φέτος. Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Ευεξία στον διαγωνισμό bodybuilding Stoperiet Open τον Απρίλιο - μια κατηγορία που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση, την υγιή εμφάνιση και την διακριτική ομορφιά, παρά τη μεγάλη μυϊκή μάζα.

Η νίκη της ακολουθήθηκε γρήγορα από μια ακόμη στο περίφημο Norway Classic 2025, το οποίο προσελκύει αθλητές από όλη τη Σκανδιναβία. Από εκεί και πέρα, η πορεία της επικεντρώθηκε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο της εξασφάλισε μια θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. «Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ευτυχίας, υπερηφάνειας και τιμής μέσα μου», είπε καθώς ετοιμαζόταν να αγωνιστεί στην ισπανική πόλη. «Ήταν ένα απίστευτα δύσκολο ταξίδι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά βήμα βήμα, κατάφερα να κατακτήσω χρυσά μετάλλια στην πορεία».

Ο σύζυγός της και ο γιος της νιώθουν περήφανοι. «Το να βλέπουμε τη Ρόγια στη σκηνή ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου που χτίσαμε μαζί», λέει με ενθουσιασμό ο Καμάλ. Αλλά για τη Ρόγια, αυτός ο διαγωνισμός ειδικότερα είναι κάτι περισσότερο από αυτήν και την οικογένειά της. «Νιώθω ψυχικά δυνατή και απόλυτα έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ελπίζοντας να γράψω ιστορία καταρρίπτοντας αυτό το ρεκόρ στο όνομα των κοριτσιών και γυναικών για πρώτη φορά».