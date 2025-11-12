Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη

Η Ρόγια Καρίμι ήταν κάποτε μια ανήλικη νύφη, τώρα είναι μια κορυφαία bodybuilder που κατακτά μετάλλια σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και θέλει να γίνει πρότυπο 

Newsbomb

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη

H Ρόγια Καρίμι (στο κέντρο)

ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρόγια Καρίμι είναι μια από τις κορυφαίες bodybuilders της Ευρώπης. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι μόλις πριν από 15 χρόνια, ήταν μια έφηβη μητέρα στο Αφγανιστάν, παντρεμένη ως ανήλικη νύφη, προτού δραπετεύσει στη νέα της ζωή. Σε ηλικία 30 ετών, είναι μια από τις κορυφαίες bodybuilders της Ευρώπης και θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Bodybuilding αυτή την εβδομάδα. Η άνοδός της ήταν ραγδαία, καθώς ξεκίνησε επαγγελματικά το άθλημα πριν από λιγότερο από δύο χρόνια.

Τίποτα από αυτά δεν φαινόταν πιθανό όταν η Ρόγια έφυγε από το Αφγανιστάν με τη μητέρα και τον μικρό της γιο. Τότε, αναζήτησε καταφύγιο στη Νορβηγία όπου έχτισε μια νέα ζωή, συνεχίζοντας την εκπαίδευσή της. Έγινε νοσοκόμα, ενώ παράλληλα γνώρισε τον νέο της σύζυγο, ο οποίος επίσης ασχολείται με το bodybuilding. Το bodybuilding τη βοήθησε να απελευθερωθεί από τους ψυχικούς και κοινωνικούς περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί εδώ και χρόνια, λέει.

roya.jpg

H Αφγανή bodybuilder

«Κάθε φορά που πηγαίνω στο γυμναστήριο, θυμάμαι ότι υπήρχε μια εποχή στο Αφγανιστάν που δεν μου επιτρεπόταν καν να γυμνάζομαι ελεύθερα», δήλωσε η Ρόγια στο BBC News Afghan. Η ιστορία της ζωής της είναι ένας αγώνας ενάντια στις περιοριστικές παραδόσεις και ανοικοδόμησης της ταυτότητάς της, αλλά και μίας προσπάθειας να εμπνεύσει τις γυναίκες στην πατρίδα της που αντιμετωπίζουν εκτεταμένους περιορισμούς.

Μερικοί από αυτούς τους περιορισμούς υπήρχαν όταν η Ρόγια ζούσε στο Αφγανιστάν. Αλλά έχουν επιδεινωθεί από το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία. Τώρα, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν απαγορεύεται να φοιτούν στο σχολείο μετά την ηλικία των 12 ετών, να βρίσκουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς άνδρα συνοδό και υποχρεούνται να μην υψώνουν τη φωνή τους δημόσια.

«Ήμουν τυχερή που κατάφερα να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση, αλλά πολλές γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, όπως η εκπαίδευση. Είναι πραγματικά λυπηρό και σπαρακτικό», λέει η Ρόγια.

Αναζητώντας ένα διαφορετικό μέλλον

Αλλά χρόνια πριν οι Ταλιμπάν επιστρέψουν στην εξουσία, η Ρόγια αποφάσισε ότι «δεν ήθελε αυτή τη ζωή». Η απόφασή της να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν το 2011, αφήνοντας πίσω τον τότε σύζυγό της, εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους για μια γυναίκα στην παραδοσιακή αφγανική κοινωνία. Δεν είναι μια εποχή που της αρέσει να θυμάται - και δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτήν.

Στη Νορβηγία, αντιμετώπισε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια νέα, πιο φιλελεύθερη κουλτούρα, να βρει δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και την οικογένειά της και να μάθει νορβηγικά. Ήταν δύσκολο να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις τις πρώτες μέρες, αλλά οι προσπάθειές της τελικά απέδωσαν καρπούς.

r.jpg

Η Ρόγια σπούδασε νοσηλευτική και εργάστηκε σε νοσοκομείο στο Όσλο. Η γνωριμία της με το bodybuilding ήταν το επόμενο σημείο καμπής στη ζωή της. Η παρακολούθηση γυμναστηρίων δεν αφορούσε μόνο τη σωματική άσκηση. Ήταν επίσης ένας τρόπος να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της και να επαναπροσδιορίσει την προσωπική της ταυτότητα.

Εκεί γνώρισε επίσης τον δεύτερο σύζυγό της, τον επίσης Αφγανό Καμάλ Τζαλαλουντίν. Είχε μακρά ιστορία στο bodybuilding και είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της. «Πριν γνωρίσω τον Καμάλ, έκανα αθλήματα, αλλά όχι σε επαγγελματικό επίπεδο», εξήγησε. «Η υποστήριξή του μου έδωσε το θάρρος να επιλέξω ένα ανταγωνιστικό μονοπάτι που σπάει ταμπού. Πιστεύω ότι αν ένας άντρας σταθεί δίπλα σε μια γυναίκα, μπορούν να συμβούν καταπληκτικά πράγματα».

Απειλές θανάτου και προσβολές

Πριν από δεκαοκτώ μήνες, η Ρόγια αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της ως νοσηλεύτρια και να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον κόσμο του bodybuilding. Ήταν μια επικίνδυνη απόφαση, αν και η κύρια πρόκληση για εκείνη ήταν να μην αλλάξει δουλειά. Αντίθετα, είπε ότι επρόκειτο περισσότερο για την προσαρμογή στις ελευθερίες μετά τους περιορισμούς που είχε βιώσει στο Αφγανιστάν.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ήταν να σπάσουμε τα όρια και τα πλαίσια που άλλοι είχαν θέσει για εμάς, τους άγραφους κανόνες που μας επιβλήθηκαν στο όνομα της παράδοσης, του πολιτισμού, της θρησκείας ή οτιδήποτε άλλο», είπε. «Όταν όμως αποφασίζεις να καινοτομήσεις, πρέπει να απελευθερωθείς από αυτά τα πλαίσια». Έκρυβε επίσης και άλλα προβλήματα.

Τα μπικίνι, τα μακριά μαλλιά και το έντονο μακιγιάζ που φοράει στη σκηνή απέχουν από τους κοινωνικούς κανόνες - και πλέον επίσημους περιορισμούς - που υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται και παρουσιάζονται οι γυναίκες στην πατρίδα της. Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βομβαρδιστεί με κριτική, που συχνά περιλαμβάνει απειλές βίας, ακόμη και θανάτου.

«Ο κόσμος βλέπει μόνο την εμφάνισή μου και το μπικίνι μου. Αλλά πίσω από αυτή την εμφάνιση, κρύβονται χρόνια ταλαιπωρίας, προσπάθειας και επιμονής. Αυτές οι επιτυχίες δεν ήρθαν εύκολα.» Αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν επίσης στη Ρόγια να μιλάει με γυναίκες στο Αφγανιστάν, τονίζοντας τη σημασία της σωματικής υγείας, της αυτοπεποίθησης και της ανοικοδόμησης της ταυτότητας κάποιου.

r2.jpg

Τώρα η Ρόγια προετοιμάζεται να αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα bodybuilding - το οποίο ξεκινά την Πέμπτη (13.11) στη Βαρκελώνη - όπου ελπίζει να συνεχίσει τις επιτυχίες που είχε νωρίτερα φέτος. Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Ευεξία στον διαγωνισμό bodybuilding Stoperiet Open τον Απρίλιο - μια κατηγορία που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική κατάσταση, την υγιή εμφάνιση και την διακριτική ομορφιά, παρά τη μεγάλη μυϊκή μάζα.

Η νίκη της ακολουθήθηκε γρήγορα από μια ακόμη στο περίφημο Norway Classic 2025, το οποίο προσελκύει αθλητές από όλη τη Σκανδιναβία. Από εκεί και πέρα, η πορεία της επικεντρώθηκε στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο της εξασφάλισε μια θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. «Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ευτυχίας, υπερηφάνειας και τιμής μέσα μου», είπε καθώς ετοιμαζόταν να αγωνιστεί στην ισπανική πόλη. «Ήταν ένα απίστευτα δύσκολο ταξίδι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά βήμα βήμα, κατάφερα να κατακτήσω χρυσά μετάλλια στην πορεία».

Ο σύζυγός της και ο γιος της νιώθουν περήφανοι. «Το να βλέπουμε τη Ρόγια στη σκηνή ήταν η εκπλήρωση ενός ονείρου που χτίσαμε μαζί», λέει με ενθουσιασμό ο Καμάλ. Αλλά για τη Ρόγια, αυτός ο διαγωνισμός ειδικότερα είναι κάτι περισσότερο από αυτήν και την οικογένειά της. «Νιώθω ψυχικά δυνατή και απόλυτα έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ελπίζοντας να γράψω ιστορία καταρρίπτοντας αυτό το ρεκόρ στο όνομα των κοριτσιών και γυναικών για πρώτη φορά».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

09:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπάει τη Γη: Φόβοι για την «κανιβαλική CME» - Διαταραχές σε δίκτυα κινητής και ενέργειας

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Παλαιστίνιοι από τη Γάζα προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να διακοπούν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης για Κυπριακό, ενεργειακά και εμβάθυνση συνεργασιών

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος στην Αυστραλία επέστρεψε 3.500 δολάρια που βρήκε στο έδαφος - Η τιμιότητά του δεν έμεινε χωρίς ανταμοιβή

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στιγμές τρόμου για τον Ραχίμ Στέρλινγκ: Ήρθε αντιμέτωπος με διαρρήκτες - Ήταν στο σπίτι με τα παιδιά του

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη ο βασιλιάς της Ισπανίας - Οικονομική προσέγγιση παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ

09:13ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να μυρίζω το ίδιο με τους φτωχούς» - Τουρκάλα influencer προκάλεσε σάλο στα social

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Χημική ουσία σε προϊόντα καθαρισμού που έχουμε σπίτι συνδέονται με σοβαρές ασθένειες

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ στην Τσιμισκή

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Νέα «καραβιά» στον Λέντα

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

08:44ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτός είναι ο τρίχρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα - «Στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού»

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας για τη συντριβή του C-130 - «Μπάλα φωτιάς που εξερράγη πάνω από στρατηγική περιοχή»

08:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ζευγάρι που ήταν στο μακελειό μιλά για πρώτη φορά - «Ακούμε στα αυτιά μας ακόμη και σήμερα τα καλάσνικοφ»

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

09:17WHAT THE FACT

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

09:52ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην καταναλώσετε αυτά τα ψάρια - Είναι γεμάτα υδράργυρο

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ – Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ