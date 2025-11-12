Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

Ακτοπλοϊκή εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες έπειτα από περιστατικό όπου παιδιά άρχισαν να ουρλιάζουν όταν σε μία από τις τηλεοράσεις του πλοίου της προβλήθηκε πορνογραφική ταινία.

Η εταιρεία DFDS εξέφρασε τη "βαθιά λύπη" της για το περιστατικό που συνέβη στο πλοίο της γραμμής από τη Γαλλία προς το Σάσεξ.

Η "ταινία για ενήλικες" μεταδόθηκε κατά λάθος στην τηλεόραση του σαλονιού, όπου προηγουμένως οι επιβάτες παρακολουθούσαν έναν αγώνα Formula 1, εκθέτοντας τα παιδιά σε "σκληρή πορνογραφία".

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε πως το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια καθυστέρησης, όταν το πλοίο επέστρεψε στη Γαλλία λόγω τεχνικού προβλήματος στο λιμάνι του Νιούχαβεν. Τότε επιβάτες ζήτησαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα της F1 στον χώρο των σαλονιών και ξαφνικά, μετά το τέλος του αγώνα, προβλήθηκε η πορνογραφική ταινία.

Η συγγνώμη της εταιρείας

Η DFDS δήλωσε πως το πλήρωμα δεν γνώριζε ότι η ταινία επρόκειτο να μεταδοθεί και μόλις ενημερώθηκε άλλαξε άμεσα το κανάλι.

Η εταιρεία απέσυρε το κανάλι από τη λίστα διαθέσιμων σταθμών στο πλοίο και διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί, ζητώντας συγγνώμη για τον αναπόφευκτο εκνευρισμό και την οργή που προκλήθηκαν.

Σε δήλωση στο τοπικό μέσο Argus στο Μπράιτον, ένας επιβάτης χαρακτήρισε το συμβάν "λίγο τρελό".

Όπως αφηγήθηκε ξαφνικά παιδιά άρχισαν να τρέχουν και να ουρλιάζουν μέσα στο πλοίο, με τους γονείς να ζητούν από το προσωπικό να διορθώσει την κατάσταση, λέγοντας "προβάλλεται σκληρή πορνογραφία στην τηλεόραση."