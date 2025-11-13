Υποθαλάσσιο ηφαίστειο στις ΗΠΑ ετοιμάζεται να εκραγεί - Και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (3:38 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής) ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες, καθώς το επίκεντρο βρέθηκε σχετικά κοντά σε ένα από τα πιο ενεργά υποθαλάσσια ηφαίστεια του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε σε απόσταση μικρότερη των 300 χιλιομέτρων από την παραθαλάσσια πόλη Barview του Όρεγκον και περίπου 320 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο Axial Seamount, το οποίο είχε εκραγεί τελευταία φορά το 2015 και θεωρείται ότι «χτίζει» σταδιακά προς μια νέα μεγάλη έκρηξη.

Τρίτος μεγάλος σεισμός σε δύο εβδομάδες

Πρόκειται για τον τρίτο ισχυρό σεισμό στην ίδια περιοχή μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο γεωφυσικός Μπιλ Τσάντγουικ από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, ο συγκεκριμένος σεισμός δεν συνδέεται άμεσα με την επικείμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου. Αντίθετα, φαίνεται να σχετίζεται με τη ζώνη ρηγμάτων Blanco, όπου οι τεκτονικές πλάκες ολισθαίνουν μεταξύ τους, προκαλώντας περιοδικές σεισμικές δονήσεις.

Το Axial Seamount «φουσκώνει» ξανά

Ο Τσάντγουικ και η ερευνητική του ομάδα παρακολουθούν στενά το ηφαίστειο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς ο ρυθμός μικροσεισμών γύρω από την καλντέρα του αυξάνεται, σημάδι ότι μάγμα ανεβαίνει σταδιακά μέσα από ρωγμές του βυθού. Αυτή η διαδικασία προκαλεί τη λεγόμενη «διόγκωση» του ηφαιστείου — μια σταδιακή ανύψωση του βυθού, παρόμοια με το φούσκωμα ενός μπαλονιού.

Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η ταχύτητα αυτής της διόγκωσης είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Ενώ πριν από την έκρηξη του 2015 το ηφαίστειο είχε «ανυψωθεί» πάνω από 30 εκατοστά, τώρα καταγράφει ρυθμό μόλις 15 εκατοστών τον χρόνο.

Ενδέχεται να καθυστερήσει η επόμενη έκρηξη

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η νέα έκρηξη μπορεί τελικά να συμβεί μέχρι τα τέλη του 2026. «Υπάρχει ακόμη πιθανότητα να εκραγεί μέχρι το τέλος του έτους, αλλά δεν φαίνεται κάτι άμεσο. Ο αριθμός των σεισμών ανά ημέρα παραμένει σχετικά χαμηλός», ανέφερε ο Τσάντγουικ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, οι μικροσεισμοί γύρω από το Axial Seamount έχουν μειωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, γεγονός που υποδεικνύει προσωρινή «ηρεμία».

Όταν εκραγεί, δεν θα απειλήσει ανθρώπινες ζωές

Παρότι η πιθανή έκρηξη του Axial Seamount θα είναι εντυπωσιακή, οι ειδικοί καθησυχάζουν: το ηφαίστειο βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και αρκετά μακριά από τις ακτές του Όρεγκον και της Καλιφόρνιας, επομένως δεν αναμένεται να υπάρξει κανένας κίνδυνος για τον πληθυσμό.

«Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέγεθος της επόμενης έκρηξης, αλλά πιθανότατα δεν θα διαφέρει πολύ από τις προηγούμενες», δήλωσε ο Τσάντγουικ, υπογραμμίζοντας ότι η φύση του φαινομένου είναι περισσότερο επιστημονικά εντυπωσιακή παρά επικίνδυνη.

Το Axial Seamount παραμένει ένα από τα πιο παρακολουθούμενα υποθαλάσσια ηφαίστεια του κόσμου και, όπως όλα δείχνουν, η επόμενη έκρηξή του θα αποτελέσει ένα μοναδικό «παράθυρο» στη δυναμική της γης κάτω από τον Ειρηνικό.