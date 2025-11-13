HΠΑ: Το penny «πέθανε» σε ηλικία 232 ετών - Τέλος εποχής για το ιστορικό νόμισμα

Το penny, το παλαιότερο και πιο εμβληματικό νόμισμα που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ «πέθανε» σε ηλικία 232 ετών. Το χάλκινο κέρμα του ενός σεντ που αγαπήθηκε από εκατομμύρια Αμερικανούς προτού...πέσει στην αφάνεια των συρταριών για ψιλά, πέθανε στις 12 Νοεμβρίου του 2025. Ήταν 232 ετών .

«Στην ακμή του ήταν πανταχού παρών, ένα αμερικανικό είδωλο τόλμης, ταπεινότητας και λιτότητας. Κουδουνίζοντας χαρούμενα σε τσέπες και πορτοφόλια, συναναστρεφόταν περήφανα με τα νομίσματα, λαχταρώντας τσίχλες ή περιστασιακά κάποιο είδος παντοπωλείου» γράφει η Usa Today. «Αλλά στο τέλος, υποφέροντας από αμφιβολίες για την αυτοεκτίμησή του, έσβησε επιτέλους από τα φώτα της δημοσιότητας , σαν ένας σταρ του κινηματογράφου περασμένων δεκαετιών του οποίου το τηλέφωνο είχε σταματήσει να χτυπάει προ πολλού..»

Το τελευταίο κέρμα κόπηκε χθες το απόγευμα (12/11) στο Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ στη Φιλαδέλφεια, υπό την επίβλεψη του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του ταμία Μπράντον Μπίτς, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απόσυρσης του νομίσματος, του οποίου η παραγωγή κοστίζει πλέον περισσότερο από ό,τι αξίζει. «Η πένα είναι ένα εμβληματικό αμερικανικό νόμισμα», δήλωσε ο Γκάμπριελ Μάθι, καθηγητής οικονομικών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. «Είναι το τέλος μιας εποχής».

Ο Σκοτ Μπέσεντ AP

Το ταπεινό νόμισμα ήταν κάποτε αρκετά πολύτιμο για να αγοράσει κανείς καραμέλες και τσίχλες, και να τροφοδοτήσει παρκόμετρα ή διόδια, σήμερα όμως ζούσε κυρίως σε βάζα με κέρματα, συρτάρια με σκουπίδια ή δίσκους.

Οι πένες, που τιμούν τον πρόεδρο του Εμφυλίου Πολέμου, Αβραάμ Λίνκολν, και είναι κατασκευασμένες από επιχαλκωμένο ψευδάργυρο, κοστίζουν σήμερα σχεδόν τέσσερα σεντς η κάθε μία περισσότερο από το διπλάσιο κόστος από ό,τι πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Εκτιμά ότι η απόφαση για τον τερματισμό της παραγωγής θα εξοικονομήσει περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η άνοδος των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθιστά το penny που τέθηκε σε παραγωγή για πρώτη φορά το 1793, ολοένα και πιο ασήμαντο. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια από τα κέρματα θα παραμείνουν σε κυκλοφορία, «υπερβαίνοντας κατά πολύ την ποσότητα που απαιτείται για το εμπόριο».

Πολλά κέρματα καταλήγουν να παύουν να χρησιμοποιούνται. Περίπου το 60% όλων των κερμάτων που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ - ή περίπου 60-90 δολάρια για το τυπικό νοικοκυριό - βρίσκονται κρυμμένα στο σπίτι σε κουμπαράδες, με αποτέλεσμα να μην αξίζει να τα ανταλλάξει κανείς, σύμφωνα με κυβερνητική ανάλυση του 2022 .

Αλλά όσοι είναι...τσιγκούνηδες να είναι προσεκτικοί: καθώς οι επιχειρήσεις αρχίζουν να στρογγυλοποιούν τις τιμές προς τα πάνω, η κίνηση αυτή αναμένεται να αυξήσει το κόστος για τους αγοραστές. Μια μελέτη από ερευνητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ρίτσμοντ εκτίμησε ότι αυτό θα μπορούσε να κοστίσει στους καταναλωτές 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.