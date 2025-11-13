Γιος Σέρβου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή συνελήφθη ως «εγκέφαλος» κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Η ισπανική Αστυνομία αποκάλυψε δίκτυο που λειτουργούσε στα πρότυπα της ιταλικής μαφίας
Ο Στέφαν Μιλογέβιτς, γιος του παλαίμαχου Σέρβου φορ Γκόραν Μιλόγεβιτς (ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Θέλτα, Μαγιόρκα) και ανηψιός του -γνωστού από τη θητεία του στην Ελλάδα- Βλάνταν Μιλόγεβιτς, συνελήφθη ως ο άνθρωπος που ηγούταν ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους.
Ο 31χρονος πρώην MMA fighter κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης και χασίς, ενώ η δράση του επεκτεινόταν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
