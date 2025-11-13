Νιγηρία: Αιματηρή καταστολή με νεκρούς σε διαμαρτυρία για τους διωγμούς χριστιανών

Πλήθος νιγηριανών εφημερίδων κατήγγειλε την Τετάρτη τις βίαιες και επιθετικές ενέργειες του στρατού της χώρας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών που απαιτούσαν από την κυβέρνηση να προστατέψει τους χριστιανούς πολίτες της από τζιχαντιστικές επιθέσεις. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια οι επιθέσεις αυτές έχουν στοιχίσει χιλιάδες ζωές χριστιανών, ενώ η κρατική παρέμβαση παραμένει αναιμική.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 50.000 Χριστιανοί έχουν δολοφονηθεί στην Νιγηρία από το 2009, ενώ πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εκτοπισμένων, ενώ εκατοντάδες Εκκλησίες έχουν καταστραφεί.

Over 50,000 Christians Killed in Nigeria Since 2009, Thousands Displaced, Hundreds of Churches Destroyed in Underreported Remote Areas — Heritage Foundation Report https://t.co/Nr3xUBJgGh pic.twitter.com/Hm1Z4jRizr — MAZI EMEKA BRUNO (@EMEKABRUNO1) November 13, 2025

Η συγκεκριμένη διαδήλωση αφορούσε επιθέσεις σε κοινότητες στην πολιτεία Κάτσινα, στη βόρεια Νιγηρία όπου πλειονότητα κατοίκων είναι Μουσουλμάνοι. Η εφημερίδα Vanguard μετέδωσε πως μια πρόσφατη επίθεση «ληστών» στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ενώ 17 ντόπιοι απήχθησαν από τρεις κοινότητες - αυτή ήταν η τρίτη τέτοια επίθεση σε μια εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μόνον τις τελευταίες ημέρες 25 άτομα έχουν δολοφονηθεί από τις ομάδες των τζιχαντιστών Φουλάνι.

Muslim Fulani Terrorists Kill 25 Christians in 12 Days in Nigeria — CBN Report https://t.co/vcne449c1p pic.twitter.com/LhaCbHDujY — Parallel Facts (@ParallelFacts) November 13, 2025

Η οργή κυρίως των νέων ξέσπασε σε διαδήλωση που έκλεισε τον δρόμο Φούντουα – Κάτσινα. Το πρωί, όπως περιγράφει η Vanguard, οι διαδηλωτές κινητοποιήθηκαν για να καταγγείλουν τις διαρκείς επιθέσεις και την αποτυχία της κυβέρνησης να διασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής.

Την ώρα που η κινητοποίηση ήταν ειρηνική, εμφανίστηκε δύναμη ασφαλείας, τόσο με αστυνομικούς όσο και στρατιωτικούς για να διαλύσει το πλήθος. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας διαδηλωτής και τραυματίστηκαν πολύ περισσότεροι.

Σύμφωνα μάλιστα με το καθολικό μέσο Crux τα μέλη των στρατιωτικών δυνάμεων φώναζαν «Αλλάχου Άκμπαρ» και πυροβολούσαν επί πέντε λεπτά.

"They fired for about five minutes, shouting Allahu Akbar."



Great reporting today from @Crux on ongoing attacks on Christians in Nigeria ??, focused on latest killing at least 20 in Taraba, with specific details on lack of govt response to warnings and Fulani jihadist intent. pic.twitter.com/acCTxkD2mQ — Sean Nelson (@Sean_ADFIntl) November 13, 2025

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως οι στρατιώτες χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους, με ένα τουλάχιστον διαδηλωτή να πέφτει νεκρός και περισσότερους να τραυματίζονται στη σύγκρουση.

Το ίδιο σκηνικό περιγράφει σχεδόν ταυτόσημα η εφημερίδα Daily Trust, που μετέδωσε μαρτυρίες κατοίκων σύμφωνα με τις οποίες οι επιθέσεις από τους «ληστές» έχουν ξεκινήσει πριν μέρες και συνεχίζονται, γεγονός που πυροδότησε τις διαδηλώσεις.

Κατοίκοι σημειώνουν πως επιβάλλεται σε αυτούς «φόρος» από τους ληστές προκειμένου να μπορούν να καλλιεργούν τις εκτάσεις τους, χωρίς να υπάρχει όμως καμία εγγύηση ασφάλειας ή ελεύθερης μετακίνησης.

Αν και οι επιθέσεις δεν προσδιορίζουν επίσημα τη θρησκεία των δραστών ή των θυμάτων, το πλαίσιο υποδηλώνει ότι οι ντόπιοι αγρότες είναι κυρίως Χριστιανοί.

At least twenty Christians have been killed in Nigeria’s Taraba State in 24 hours in what is seen as the worsening specter of Christian persecution in the West African country.https://t.co/dWMgYydfoB — Crux (@Crux) November 13, 2025

Η Κάτσινα εφαρμόζει τον νόμο της Σαρία, παρά την τυπικά κοσμική κυβέρνηση της Νιγηρίας. Η Σαρία επιβάλλει ειδικό φόρο, την τζίζγια, σε μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς προκειμένου να ζουν ασφαλείς στις περιοχές αυτές. Αναφορές καταδεικνύουν πως οι τζιχαντιστές Φουλάνι έχουν επιβάλει ανάλογους φόρους στους κατοίκους τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο «Χριστιανικός Σύνδεσμος της Νιγηρίας», η μεγαλύτερη ίσως οργάνωση χριστιανών στην χώρα έχει πλέον καταγγείλει και επισήμως την «γενοκτονία» των Χριστιανών στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η παρέμβαση Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις - Απειλούν τους Χριστιανούς να μην καταγγέλλουν τις βιαιότητες

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ένταση μετά την απόφαση του πρώην προέδρου ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να χαρακτηρίσει τη Νιγηρία «Χώρα Ειδικού Ενδιαφέροντος» για τη θρησκευτική ελευθερία στις 31 Οκτωβρίου, επικεντρώνοντας στη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών από τζιχαντιστικές ομάδες. Ο Τραμπ προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ μπορούν να δράσουν για να προστατεύσουν τους χριστιανούς παγκοσμίως αν υπάρξει άρνηση αναγνώρισης της κρίσης.

Η κυβέρνηση του Νιγηριανού προέδρου Μπόλα Τινούμπου αρνείται κατηγορηματικά τις εκτεταμένες καταγγελίες για γενοκτονικές επιθέσεις, αποδίδοντας τη βία σε «γενική αστάθεια» και επισημαίνοντας πως και μουσουλμανικές κοινότητες έχουν υποστεί ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τοπικά μέσα αποφεύγουν να αναφέρουν τους θρησκευτικούς προσδιορισμούς για τους δράστες, χρησιμοποιώντας γενικούς όρους όπως «ληστές» ή «άγνωστοι ένοπλοι». Κατοίκοι καταγγέλλουν πως η κυβέρνηση ασκεί πιέσεις για απόκρυψη των πραγματικών αιτιών της σύγκρουσης και των ταυτότητων των τζιχαντιστών.

Τέλος, αναφορές των τελευταίων ημερών κάνουν λόγο για απειλές εναντίον χριστιανών ακτιβιστών που καταγγέλλουν τα περιστατικά, με απειλή συλλήψεων, την ώρα που στρατιωτικές δυνάμεις δολοφόνησαν διαδηλωτές κατά την προσπάθεια εκτόνωσης των κινητοποιήσεων.

Διαβάστε επίσης