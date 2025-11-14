Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιχείρηση «Southern Spear» για την καταπολέμηση ναρκοτρομοκρατών

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έναρξη της επιχείρησης «Operation Southern Spear», με στόχο την αντιμετώπιση δικτύων διακίνησης ναρκωτικών στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανέφερε ότι η εντολή δόθηκε απευθείας από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η επιχείρηση τίθεται υπό τον συντονισμό της Joint Task Force Southern Spear και της Διοίκησης Νοτίου Περιφέρειας των ΗΠΑ (SOUTHCOM). Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος, τη διάρκεια ή τα επιχειρησιακά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες αναφορές, η αποστολή στοχεύει στην «απομάκρυνση ναρκο-τρομοκρατών από το Δυτικό Ημισφαίριο» και στην ενίσχυση της ασφάλειας της αμερικανικής επικράτειας μέσω περιορισμού της διακίνησης ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική, με προηγούμενες στοχευμένες ενέργειες εναντίον σκαφών και εγκαταστάσεων που θεωρούνται μέρος κυκλωμάτων διακίνησης.

Παράλληλα, η SOUTHCOM έχει επισημάνει ότι αρκετές από τις ομάδες που χαρακτηρίζονται «ναρκο-τρομοκρατικές» δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις για πιθανή επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στην περιοχή.

Προς το παρόν, η Ουάσινγκτον δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το επιχειρησιακό πλαίσιο της Southern Spear. Αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση από το Πεντάγωνο τις επόμενες ημέρες.