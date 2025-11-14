Ινδία: Ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα - Φόβοι για νεκρούς - Δείτε βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με το Reuters.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ανέφερε ένας ντόπιος αστυνομικός, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.

? A huge explosion ripped through #Srinagar's Nowgam Police Station, in a massive fireball during an accidental detonation of seized ammonium nitrate; as personnel were taking samples of explosive material seized from Faridabad, local media reported.



The fire engulfed vehicles… pic.twitter.com/h6QPHNCkPU — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) November 14, 2025

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.

Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.