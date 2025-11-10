Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

H ακριβής αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Newsbomb

Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Αστυνομικοί ασφαλίζουν την περιοχή μετά από έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί της Ινδίας, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία σήμερα, Δευτέρα (10/11), όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Οχυρό, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα, τραυματίζοντας πολλά άλλα και προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

H ακριβής αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του Μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας. Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Ένας μάρτυρας που ζει κοντά στον τόπο του συμβάντος δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό NDTV ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό ήχο» και στη συνέχεια είδε φλόγες να τυλίγουν πολλά οχήματα.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

17:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

17:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή νταλίκας στα Ιωάννινα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

17:33WHAT THE FACT

Γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το καυτερό φαγητό, ακόμα και όταν τους ενοχλεί

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

17:10ΥΓΕΙΑ

Πώς η επίσκεψη σε μια γκαλερί έργων τέχνης μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας

17:06ΥΓΕΙΑ

Καρδιαγγειακές παθήσεις: «Καμπανάκι» ειδικών για μεγαλύτερο κίνδυνο στους άνδρες - Τι δείχνει νέα έρευνα

17:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Πώς μας αδειάζουν τους λογαριασμούς ακόμα και χωρίς κάρτα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Μιλάει για πρώτη φορά για την «Ιθάκη» - «Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Υπερχείλισε ξεροπόταμος και προκάλεσε ζημιές

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου - Τραυματίστηκαν δύο άτομα

16:43LIFESTYLE

Κώστας Τσουρός: Οι αλλαγές στο πάνελ και οι ανακοινώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

17:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Φάλαινα προσπάθησε να καταπιεί δύτρια - «Ω, Θεέ μου»

16:32WHAT THE FACT

Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050: Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

17:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Πώς μας αδειάζουν τους λογαριασμούς ακόμα και χωρίς κάρτα

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ψαροντουφέκας ανακάλυψε εντυπωσιακό άγαλμα στον βυθό

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι απαντά στο Newsbomb γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η εκταφή του γιου του - Η 10ήμερη προθεσμία από την εισαγγελία Λάρισας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ