Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Αστυνομικοί ασφαλίζουν την περιοχή μετά από έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί της Ινδίας, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία σήμερα, Δευτέρα (10/11), όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Οχυρό, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα, τραυματίζοντας πολλά άλλα και προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

H ακριβής αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του Μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας. Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

VIDEO | Delhi: Blast reported in a parked car near Red Fort; ambulances, and security forces rush to the spot to control the situation. Visuals from the site. pic.twitter.com/5r1qh2PpzH — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2025

Ένας μάρτυρας που ζει κοντά στον τόπο του συμβάντος δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό NDTV ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό ήχο» και στη συνέχεια είδε φλόγες να τυλίγουν πολλά οχήματα.

#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F — ANI (@ANI) November 10, 2025

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.