Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί
H ακριβής αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.
Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία σήμερα, Δευτέρα (10/11), όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Οχυρό, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ άτομα, τραυματίζοντας πολλά άλλα και προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
H ακριβής αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, Σαντζάι Τιάγκι.
Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του Μετρό στη παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας. Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
Ένας μάρτυρας που ζει κοντά στον τόπο του συμβάντος δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό NDTV ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό ήχο» και στη συνέχεια είδε φλόγες να τυλίγουν πολλά οχήματα.
Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.
Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου της αυτοκρατορίας των Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.