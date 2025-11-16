Εμφάνιση – έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ σε γάμο στη Φλόριντα: «Τι όμορφο ζευγάρι»
«Βγάλτε τους φωτογραφία και χρησιμοποιήστε τη σε διαφήμιση ξενοδοχείου», είπε με χιούμορ ο Αμερικανός πρόεδρος για το ζευγάρι
Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε έναν γάμο που γινόταν στο Mar-a-Lago για να διδάξει στο ευτυχισμένο ζευγάρι τα «κλειδιά» για μία καλή ζωή.
Ο γάμος στον οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά ο Τραμπ ήταν του επενδυτή και σχολιαστή, Μάικλ Γουίλκερσον, ιδρυτή του «πατριωτικού φόρουμ» Stormwall. Ο Γουίλκερσον είναι συγγραφέας δύο έργων για την αμερικανική εξαιρετικότητα, συμπεριλαμβανομένου του Why America Matters: The Case for a New Exceptionalism, που θίγει ερωτήματα όπως «Ποιοι είμαστε;» και «Προς τα πού πηγαίνουμε;».
«Αυτό είναι ένα όμορφο ζευγάρι», είπε ο Τραμπ για τους νεόνυμφους. «Βγάλτε τους φωτογραφία και χρησιμοποιήστε τη σε διαφήμιση ξενοδοχείου», προσέθεσε με χιούμορ.
Ο Τραμπ έχει τη… συνήθεια να εμφανίζεται απροειδοποίητα σε γάμους. Το 2021, «εισέβαλε» σε τελετή ξανά στο Mar-a-Lago, ενώ, το 2023, διέκοψε γιορτή στο γκολφ κλαμπ στο Νιού Τζέρσεϊ μερικές ώρες αφότου δήλωσε αθώος για την προσπάθεια ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020.