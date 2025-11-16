ΗΠΑ: Σοβαρά τραυματίας αστυνομικός σε αυτοκινητοπομπή του Βανς - Ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα ενώ παρείχε ασφάλεια στην αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Maryville του Τενεσί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο αστυνομικός του Maryville, Τζάστιν Μπράουν, και ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας ενεπλάκησαν στο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/11) «κατά τη διάρκεια αποστολής προστασίας υψηλού αξιωματούχου στην οποία συμμετείχαν πολλές αστυνομικές δυνάμεις», σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Maryville ανέφερε ότι πολίτες παρέμειναν στον τόπο του ατυχήματος και «παρείχαν αμέσως πρώτες βοήθειες».

«Σε όσους με την άμεση αντίδρασή τους έσωσαν τη ζωή του Τζάστιν Μπράουν χθες το βράδυ, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σας ευχαριστήσουμε αρκετά. Είστε αληθινοί ήρωες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Maryville, Τόνι Κρισπ, σε ανακοίνωση το Σάββατο.

Ο Μπράουν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία του Maryville.

Ένα ασθενοφόρο που συμμετείχε στην αυτοκινητοπομπή σταμάτησε επίσης και του παρείχε άμεση ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον ειδικό πράκτορα Τζέισον Πακ, διευθυντή επικοινωνίας του υπουργείου Ασφάλειας του Τενεσί.

Οι διασώστες εξέτασαν τον μέλος της πολιτειακής αστυνομίας που ενεπλάκη στη σύγκρουση και έκριναν πως δεν χρειαζόταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο ABC News ότι ο Βανς βρισκόταν στην αυτοκινητοπομπή.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ παρακολουθεί στενά ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται τοπικοί αστυνομικοί και το οποίο συνέβη σήμερα το απόγευμα στο Maryville του Τενεσί, ενώ υποστήριζαν μια αυτοκινητοπομπή προστασίας», δήλωσε σε ξεχωριστή δήλωση η Κάθριν Πιρς, υπεύθυνη πράκτορας του γραφείου του Knoxville.

Είπε ότι «οι προστατευόμενοι δεν επηρεάστηκαν από το ατύχημα» και πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους αστυνομικούς, τις οικογένειές τους και τις υπηρεσίες τους».

*Με πληροφορίες από ABC News

