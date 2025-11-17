Γαλλία: Υπό έρευνα το Vinted για ερωτικό περιεχόμενο σε αγγελίες ρούχων

Η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ρούχων («second-hand») Vinted βρίσκεται υπό έρευνα στη Γαλλία, μετά την ανακάλυψη ότι ορισμένοι λογαριασμοί χρηστών κατευθύνουν τους επισκέπτες σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

Η Επίτροπος για τα Δικαιώματα των Παιδιών της Γαλλίας, Sarah El-Haïry, δήλωσε ότι ζήτησε από την εποπτική αρχή Arcom να εξετάσει τις καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στα γαλλικά ΜΜΕ.

Η Vinted, η οποία έχει 23 εκατομμύρια χρήστες στη Γαλλία, δεν διαθέτει διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας, πράγμα που σημαίνει ότι παιδιά και έφηβοι θα μπορούσαν να έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να χρειαστεί να αποδείξουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Σε δήλωσή της, η εταιρεία με έδρα τη Λιθουανία ανέφερε ότι εφαρμόζει «πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τις ανεπιθύμητες επικοινωνίες σεξουαλικού χαρακτήρα ή την προώθηση σεξουαλικών υπηρεσιών».

«Όλο το ακατάλληλο και παράνομο περιεχόμενο αφαιρείται και, όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνουμε μέτρα κατά των χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του οριστικού αποκλεισμού τους από τον ιστότοπό μας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η Vinted αντιμετωπίζει την κατάσταση «πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.

Οι αναφορές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μετά την ανακάλυψη ότι ορισμένοι πωλητές που παρουσίαζαν φωτογραφίες μαγιό ή εσωρούχων προσέλκυαν τους χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες σε πλατφόρμες για ενήλικες, όπως το OnlyFans.

«Τέτοιου είδους άτομα χρησιμοποιούν την πώληση συνηθισμένων ειδών ένδυσης για να κατευθύνουν τους ανθρώπους σε πορνογραφικούς ιστότοπους», δήλωσε ο El-Haïry.

Έρευνα κατά διεθνών πλατφορμών

Η Γαλλία εξέδωσε πρόσφατα προειδοποιήσεις σε άλλες παγκόσμιες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης του Shein - με έδρα τη Σιγκαπούρη - μετά την εμφάνιση προϊόντων όπως ερωτικές κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά στις λίστες προϊόντων τους.

Γάλλοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η υπόθεση κατά του Shein αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για άλλες μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που κατηγορούνται ότι επιτρέπουν την πώληση παράνομων προϊόντων στο διαδίκτυο.

Οι εισαγγελείς του Παρισιού εξετάζουν εάν οι Shein, AliExpress, Temu και Wish παραβίασαν τους νόμους σχετικά με βίαιο, πορνογραφικό ή «απαράδεκτο» περιεχόμενο προσβάσιμο σε ανηλίκους.

Το Shein και η AliExpress ερευνώνται επίσης ειδικά για την υποτιθέμενη διάδοση πορνογραφικού υλικού που αφορά παιδιά. Οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στο Office des Mineurs του Παρισιού, το οποίο χειρίζεται αδικήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών.

Το Shein έχει ήδη απαγορεύσει την πώληση όλων των ερωτικών κουκλών στην πλατφόρμα της παγκοσμίως και δηλώνει ότι αποκλείει μόνιμα τους λογαριασμούς των πωλητών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά.

Η γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Ελέγχου Απάτης, δήλωσε ότι οι περιγραφές των κουκλών δεν αφήνουν «καμία αμφιβολία ως προς τον παιδο-πορνογραφικό τους χαρακτήρα».

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης