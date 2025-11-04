Shein: Στο φως τα ονόματα όσων αγόρασαν «ερωτικές κούκλες» που μοιάζουν με παιδιά - Οργή στη Γαλλία

Η εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνες μετά την αναφορά της γαλλικής μονάδας καταπολέμησης της απάτης ότι η Shein πουλούσε «κούκλες του σεξ» που θύμιζαν παιδιά. O γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι επιβάλλει «πλήρη απαγόρευση sex dolls» και διέγραψε όλες τις καταχωρίσεις και τις εικόνες που συνδέονται με αυτά

«Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις δικαστικές αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, Quentin Ruffat, στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να δημοσιοποιήσει τα ονόματα όσων έχουν αγοράσει τέτοιες κούκλες. «Θα είμαστε απολύτως διαφανείς με τις αρχές. Εάν μας το ζητήσουν, θα συμμορφωθούμε», είπε. «Θα θέσουμε σε εφαρμογή τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά», είπε ο Ruffat, προσθέτοντας ότι αυτό που έχει συμβεί είναι «σοβαρό και απαράδεκτο». Η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνες εναντίον της Shein, καθώς και εναντίον των ανταγωνιστικών διαδικτυακών καταστημάτων λιανικής πώλησης AliExpress, Temu και Wish, για την πώληση sex dolls. Οι έρευνες αφορούσαν τη διανομή «βίαιων, πορνογραφικών ή ακατάλληλων μηνυμάτων (και) προσβάσιμων σε ανηλίκους», δήλωσε η εισαγγελία στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Η αναταραχή σημειώνεται καθώς η Shein ετοιμάζεται να ανοίξει αύριο (5/11) το πρώτο φυσικό της κατάστημα στον κόσμο, μέσα στο περίφημο πολυκατάστημα BHV Marais στο κέντρο του Παρισιού. Ο υπουργός Οικονομικών, Roland Lescure, είχε προειδοποιήσει ότι θα κινηθεί για να απαγορεύσει την είσοδο της εταιρείας στη γαλλική αγορά εάν τα προϊόντα επέστρεφαν στο διαδίκτυο.

Η γαλλική αρχή προστασίας των καταναλωτών εξέφρασε για πρώτη φορά ανησυχίες το Σαββατοκύριακο σχετικά με την περιγραφή και την κατηγοριοποίηση των κούκλων, λέγοντας ότι άφηνε «ελάχιστες αμφιβολίες ως προς τον χαρακτήρα του περιεχομένου που εμπεριέχει παιδική πορνογραφία». Η εταιρεία δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει απαγορεύσει οριστικά «όλους τους λογαριασμούς πωλητών που συνδέονται με παράνομα ή μη συμμορφούμενα προϊόντα sex-doll» και θα αυστηροποιήσει τους ελέγχους σε ολόκληρη την παγκόσμια πλατφόρμα της.

Η Shein αναφέρει επίσης ότι έχει προσωρινά αφαιρέσει την κατηγορία προϊόντων ενηλίκων ως προφύλαξη. Κάθε καταχώριση και εικόνα που σχετίζεται με τις κούκλες του σεξ έχει αφαιρεθεί από την πλατφόρμα του Shein, ανέφερε η εταιρεία. Ο λιανοπωλητής πρόσθεσε ότι θα διεξάγει μια ενδελεχή αναθεώρηση, επιβάλλοντας αυστηρότερους ελέγχους στους πωλητές. «Η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει τη μαύρη λίστα λέξεων-κλειδιών της για να αποτρέψει περαιτέρω τις απόπειρες παράκαμψης των περιορισμών καταχώρισης προϊόντων από τους πωλητές», δήλωσε ο Shein.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Ντόναλντ Τανγκ, δήλωσε: «Η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης παιδιών δεν είναι διαπραγματεύσιμη για την Shein. Αυτές ήταν καταχωρίσεις στην αγορά από τρίτους πωλητές - αλλά το παίρνω προσωπικά». «Εντοπίζουμε την πηγή και θα λάβουμε γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα εναντίον των υπευθύνων».