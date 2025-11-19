Γαλλία: Παρουσιάστηκε το βιβλίο-οδηγός για τους πολίτες σε περίπτωση πολέμου και καταστροφών

Το βιβλίο-οδηγό για την προετοιμασία των Γάλλων πολιτών για κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ένοπλης σύρραξης, παρουσίασε το Παρίσι την Τετάρτη (19/11).

Ο οδηγός «Όλοι υπεύθυνοι», που έχει τη μορφή ενός πρακτικού εγχειρίδιου, στοχεύει να αποτελέσει «χειροπιαστό αποτέλεσμα» της δέσμευσης του Εμανουέλ Μακρόν να θέσει την ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας.

Προτείνει ενέργειες «απαραίτητες για την αποτελεσματική αντίδράση σε καταστάσεις κρίσης». Ο στόχος είναι «να ενδυναμωθούν όλοι οι παράγοντες – πολίτες, κοινότητες, επιχειρήσεις και κράτος – για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο ενωμένης χώρας, όπου όλοι είναι υπεύθυνοι».

«Απειλές για σημαντική αποστολή του στρατού εκτός εθνικού εδάφους»

Πέρα από τους φυσικούς, τεχνολογικούς, τρομοκρατικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και τους κινδύνους για την υγεία, ο οδηγός αναφέρει, μεταξύ των πιθανών κρίσεων, έναν πόλεμο, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση από «οργανισμό ή κράτος εχθρικό προς τη Γαλλία».

Η πιθανότητα «απειλής σε σχέση με μια σημαντική αποστολή των ενόπλων δυνάμεών μας εκτός του εθνικού εδάφους» αναφέρεται σαφώς στον οδηγό, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος μια ξένη δύναμη εχθρική προς τη Γαλλία «να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση κρίσης για να επιδεινώσει την αναταραχή» διαδίδοντας φήμες και ψευδείς πληροφορίες. Ο οδηγός παραθέτει fake βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δίνει συμβουλές για να «αποκαλύψετε την χειραγώγηση της πραγματικότητας».

Ραδιόφωνο με μπαταρία και κιτ έκτακτης ανάγκης

Βασικό τμήμα της επόμενης ημέρας μίας κρίσης, στην οποία ενδέχεται να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι η ενημέρωση. Ο οδηγός τονίζει ότι σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών, οι αρχές θα διαδίδουν πληροφορίες μέσω των επίσημων κυβερνητικών καναλιών, καθώς και μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Επομένως, είναι απαραίτητο οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους ένα ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ως μέρος μιας λίστας βασικών ειδών που πρέπει να έχετε στο σπίτι για να δημιουργήσετε ένα «κιτ έκτακτης ανάγκης».

Αυτό το κιτ καλύπτει τις τρεις βασικές αρχές σε περίπτωση κρίσης: τροφή και νερό, θέρμανση και ιατρική περίθαλψη.

Συνιστάται, για παράδειγμα, να αποθηκεύετε έξι λίτρα νερού ανά άτομο, τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν απαιτούν μαγείρεμα, ένα κιτ πρώτων βοηθειών, φάρμακα, ένα ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες, μετρητά και φωτοτυπίες των εγγράφων ταυτότητας σε μια αδιάβροχη θήκη.

Ο οδηγός θα διατεθεί σε εθνικό επίπεδο από υπουργεία, τοπικές αρχές, ενώσεις και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, και απευθύνεται σε όλους τους Γάλλους. «Ο τόνος του είναι εκπαιδευτικός και πρακτικός, με σκοπό να καθοδηγήσει τους Γάλλους προς τις σωστές ενέργειες σε τέτοιες περιστάσεις και να ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή», αναγράφεται στο προοίμιο του οδηγού, η προετοιμασία του οποίου ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

*Με πληροφορίες από FranceInfo

