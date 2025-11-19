Γαλλία: Παρουσιάστηκε το βιβλίο-οδηγός για τους πολίτες σε περίπτωση πολέμου και καταστροφών

Ο οδηγός «Όλοι υπεύθυνοι» προτείνει ενέργειες «απαραίτητες για την αποτελεσματική αντίδράση σε καταστάσεις κρίσης»

Newsbomb

Γαλλία: Παρουσιάστηκε το βιβλίο-οδηγός για τους πολίτες σε περίπτωση πολέμου και καταστροφών

Το πρωτοσέλιδο του εγχειριδίου.

FranceInfo
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βιβλίο-οδηγό για την προετοιμασία των Γάλλων πολιτών για κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ένοπλης σύρραξης, παρουσίασε το Παρίσι την Τετάρτη (19/11).

Ο οδηγός «Όλοι υπεύθυνοι», που έχει τη μορφή ενός πρακτικού εγχειρίδιου, στοχεύει να αποτελέσει «χειροπιαστό αποτέλεσμα» της δέσμευσης του Εμανουέλ Μακρόν να θέσει την ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας.

Προτείνει ενέργειες «απαραίτητες για την αποτελεσματική αντίδράση σε καταστάσεις κρίσης». Ο στόχος είναι «να ενδυναμωθούν όλοι οι παράγοντες – πολίτες, κοινότητες, επιχειρήσεις και κράτος – για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο ενωμένης χώρας, όπου όλοι είναι υπεύθυνοι».

«Απειλές για σημαντική αποστολή του στρατού εκτός εθνικού εδάφους»

Πέρα από τους φυσικούς, τεχνολογικούς, τρομοκρατικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και τους κινδύνους για την υγεία, ο οδηγός αναφέρει, μεταξύ των πιθανών κρίσεων, έναν πόλεμο, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση από «οργανισμό ή κράτος εχθρικό προς τη Γαλλία».

Η πιθανότητα «απειλής σε σχέση με μια σημαντική αποστολή των ενόπλων δυνάμεών μας εκτός του εθνικού εδάφους» αναφέρεται σαφώς στον οδηγό, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος μια ξένη δύναμη εχθρική προς τη Γαλλία «να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση κρίσης για να επιδεινώσει την αναταραχή» διαδίδοντας φήμες και ψευδείς πληροφορίες. Ο οδηγός παραθέτει fake βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και δίνει συμβουλές για να «αποκαλύψετε την χειραγώγηση της πραγματικότητας».

Ραδιόφωνο με μπαταρία και κιτ έκτακτης ανάγκης

Βασικό τμήμα της επόμενης ημέρας μίας κρίσης, στην οποία ενδέχεται να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι η ενημέρωση. Ο οδηγός τονίζει ότι σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών, οι αρχές θα διαδίδουν πληροφορίες μέσω των επίσημων κυβερνητικών καναλιών, καθώς και μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Επομένως, είναι απαραίτητο οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους ένα ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ως μέρος μιας λίστας βασικών ειδών που πρέπει να έχετε στο σπίτι για να δημιουργήσετε ένα «κιτ έκτακτης ανάγκης».

Αυτό το κιτ καλύπτει τις τρεις βασικές αρχές σε περίπτωση κρίσης: τροφή και νερό, θέρμανση και ιατρική περίθαλψη.

Συνιστάται, για παράδειγμα, να αποθηκεύετε έξι λίτρα νερού ανά άτομο, τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν απαιτούν μαγείρεμα, ένα κιτ πρώτων βοηθειών, φάρμακα, ένα ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρίες, μετρητά και φωτοτυπίες των εγγράφων ταυτότητας σε μια αδιάβροχη θήκη.

Ο οδηγός θα διατεθεί σε εθνικό επίπεδο από υπουργεία, τοπικές αρχές, ενώσεις και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, και απευθύνεται σε όλους τους Γάλλους. «Ο τόνος του είναι εκπαιδευτικός και πρακτικός, με σκοπό να καθοδηγήσει τους Γάλλους προς τις σωστές ενέργειες σε τέτοιες περιστάσεις και να ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή», αναγράφεται στο προοίμιο του οδηγού, η προετοιμασία του οποίου ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

*Με πληροφορίες από FranceInfo

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: Οι «κυανέρυθροι» δεν σηκώνουν κεφάλι, 14η διαδοχική ήττα!

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων - Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης... χόρεψε για τον Πούτιν - Δείτε βίντεο

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Κοινό σχέδιο με Γερμανία για «κέντρο επιστροφής» παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

21:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με «βιτρίνα» καφετέρια - Ποιο είναι το σύστημα «Hawala» που χρησιμοποιούσε για τις πληρωμές

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Μαύρη αρκούδα κυνηγάει 11χρονο στους διαδρόμους καταστήματος - Σώθηκε δευτερόλεπτα πριν τον αρπάξει

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς είναι η καλύτερη επίθεση με τον «Greek Freak» κι η χειρότερη χωρίς!

20:53WHAT THE FACT

Τουαλέτα από μασίφ χρυσό με το όνομα «America» πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,1 εκατ. δολάρια

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ψυχή, ιθύνων νους, εμπνευστής και στρατηγός»: «Φινάλε» με συγκίνηση και εγκωμιαστικά λόγια στην πολτική σχέση Κωνσταντοπούλου - Καραναστάση

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού λόγω της κακοκαιρίας

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τelekom Center Athens

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Παρουσιάστηκε το βιβλίο-οδηγός για τους πολίτες σε περίπτωση πολέμου και καταστροφών

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Η «πόλη-φάντασμα» των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Απόκοσμο σκηνικό

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία: Στο επίκεντρο το θέμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οι επιχείρησεις θα μπορούν πλέον να έχουν δικό τους εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

19:45LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Η Σοφία ξεμπροστιάζει τη Ζωή- Στο φως το μεγάλο μυστικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

21:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αρχηγός κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με «βιτρίνα» καφετέρια - Ποιο είναι το σύστημα «Hawala» που χρησιμοποιούσε για τις πληρωμές

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ψυχή, ιθύνων νους, εμπνευστής και στρατηγός»: «Φινάλε» με συγκίνηση και εγκωμιαστικά λόγια στην πολτική σχέση Κωνσταντοπούλου - Καραναστάση

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το κόκκινο αυτοκίνητο που «έδεσε» τη δολοφονία Λάλα και το χτύπημα στο Παγκράτι - Η εμπλοκή Πετσίτη στην υπόθεση - Φωτογραφία ντοκουμέντο με τον εκτελεστή της δολοφονίας

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών, όπλων και μείωση του στρατού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ελλάδα, ευχαριστώ» - Η ανάρτηση μετά την επίθεση των Κινέζων για το λιμάνι του Πειραιά 

19:16ΚΟΣΜΟΣ

«Ο τζίζικας που δανείζει στο μέρμηγκα» - Διθυράμβοι γαλλικών ΜΜΕ για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 1,1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: Μαύρη αρκούδα κυνηγάει 11χρονο στους διαδρόμους καταστήματος - Σώθηκε δευτερόλεπτα πριν τον αρπάξει

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αγοράστε noodles για μια εβδομάδα»: Ποια χώρα φοβάται Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και τι λέει στους πολίτες της για apps και κινητά Made in China

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Κοινό σχέδιο με Γερμανία για «κέντρο επιστροφής» παράνομων μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πλοίο «τυφλώνει» πιλότους της RAF με λέιζερ: Σκληρή προειδοποίηση Λονδίνου προς τον Πούτιν

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Η «πόλη-φάντασμα» των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων - Απόκοσμο σκηνικό

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αφοσιωμένος σύζυγος πάγωσε κρυογονικά τη γυναίκα του, αλλά βρήκε νέο έρωτα αργότερα - Τώρα;

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς - Ζημιές στις εγκαταστάσεις του River Party - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ