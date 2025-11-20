Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

«Σίγουρα έκλαψα λίγο», είπε η Shayla Zink, η οποία εργάζεται στο Κέντρο Θαλάσσιων Θηλαστικών της Καλιφόρνια

Καλιφόρνια: Η συγκινητική στιγμή που ενυδρίδα επανενώνεται με το μικρό της - Δείτε βίντεο

Οι δύο νότιες θαλάσσιες ενυδρίδες επανενώθηκαν στο Μόρο Μπέι της Καλιφόρνια.

The Marine Mammal Center/AP
Ήταν ένα μουντό απόγευμα του Οκτωβρίου στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνια, όταν το Κέντρο Θαλάσσιων Θηλαστικών έλαβε μια κλήση για βοήθεια: ένα μικρό ζώο ακουγόταν να φωνάζει από τα παγωμένα νερά της παραθαλάσσιας πόλης, Μόρο Μπέι.

Οι ειδικοί του κέντρου κατάφεραν να προσδιορίσουν ότι οι κραυγές – που έμοιαζαν σαν το κλάμα ενός ανθρώπινου μωρού – προέρχονταν από μια μικρή ενυδρίδα, περίπου δύο εβδομάδων, που είχε χωριστεί από τη μητέρα του.

«Αυτό το μικρό βασίζεται στη μητέρα του για να επιβιώσει στον ωκεανό, οπότε έπρεπε να τα επανενώσουμε», είπε η Shayla Zink, η οποία εργάζεται στο κέντρο στο Guardian προσθέτοντας ότι μια ενυδρίδα φροντίζει το μικρό της για έως και εννέα μήνες, συχνά κουβαλώντας το στο στήθος της.

Ενυδρίδες

Η μητέρα ενυδρίδα που κολυμπάει στο Μόρο Μπέι της Καλιφόρνια

The Marine Mammal Center/AP

Οι υπάλληλοι του κέντρου, με τη βοήθεια του Λιμενικού του Μόρο Μπέι, εντόπισαν και έσωσαν την μικρή ενυδρίδα, την οποία ονόμασαν Caterpillar, και την τοποθέτησαν σε ένα ασφαλές δοχείο όπου δεν θα υπερθερμαινόταν. Στη συνέχεια, ηχογράφησαν τις φωνές του μικρού ζώου.

Το σχέδιο ήταν να κάνουν βόλτες με την βάρκα στην περιοχή, παίζοντας σε ένα μικρό ηχείο το κλάμα του μωρού, για να προσελκύσουν τη μητέρα.

«Συνεχίζαμε να παίζουμε την ηχογράφηση ξανά και ξανά», είπε. «Εν τέλει τα καταφέραμε!».

Η ομάδα προσπαθούσε για αρκετή ώρα να βρει την μητέρα της μικρής Caterpillar, όταν ξαφνικά μια ενήλικη θηλυκή ενυδρίδα έβγαλε το κεφάλι της από το νερό και άρχισε να ακολουθεί το σκάφος, μια συμπεριφορά που, σύμφωνα με την Zink, δεν ήταν φυσιολογική, καθώς οι ενυδρίδες συνήθως κοιμούνται, τρώνε και περιποιούνται το τρίχωμα τους, χωρίς να ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους.

Αλλά αυτή η θηλυκή ενυδρίδα ήταν επίμονη, είπε η Zink, η οποία άρχισε να κουνάει το ηχείο, δεξιά και αριστερά, για να δει αν το ζώο θα ακολουθήσει τον ήχο.

Όταν ήταν σίγουροι ότι η ενυδρίδα έψαχνε το μωρό της, η Zink έβαλε το μικρό στο νερό. Σε βίντεο που κατέγραψε τη συγκινητική στιγμή, φαίνεται η μητέρα να κολυμπά προς το μωρό της, το οποίο επιπλέει αβοήθητο. Τελικά, η μαμά αρπάζει το μωρό της στην αγκαλιά της και φαίνεται να το μυρίζει, καθώς χαϊδεύει το πυκνό του τρίχωμα.

«Σίγουρα έκλαψα λίγο», είπε η Zink.

