Mία στις χίλιες! Υπέστη δύο καρδιακές προσβολές ταυτόχρονα και επανήλθε στη ζωή

Σε μία εξαιρετικά σπάνια ιατρική περίπτωση ένας άνδρας στην Τουρκία υπέστη δύο σχεδόν ταυτόχρονες καρδιακές προσβολές με την απόφραξη των δύο κύριων αγγείων της ταυτόχρονα, και επανήλθε στη ζωή με χάρη στην ιατρική παρέμβαση παρά το γεγονός ότι η καρδιά της σταμάτησε πολλές φορές.

Ο 69χρονος Gülmehmet Akdağ, από την στην περιοχή Εντρεμίτ Bαν, στην ανατολική Τουρκία, ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο καφενείο με φίλους τους. Θεωρώντας ότι υπέστη καρδιακή προσβολή οι φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσκομμείο, χωρίς να περιμένουν ασφθενοφόρο

Ο Gülmehmet Akdağ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με καρδιακή ανακοπή, υποβλήθηκε έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για λεπτά.

Ο καρδιολόγος καθηγητής Mustafa Tuncer και η ομάδα του κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και τώρα προετοιμάζονται για το εξιτήριο

Σύμφωνα με δηλώσεις του γιατρού που τον ανέλαβε, ο καρδιολόγος Dr. Mustafa Tuncer στα τουρκικά μέσα για την σπάνια αυτή περίπτωση, ότι ο ασθενής μεταφέρθηκε στα επείγοντα από συγγενείς του με την καρδιά του σταματημένη.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής «στο ηλεκτροκαρδιογράφημα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο κύριες αρτηρίες, η δεξιά αρτηρία που τροφοδοτεί την πίσω πλευρά της καρδιάς και η αριστερή αρτηρία που τροφοδοτεί την μπροστινή πλευρά, ήταν εντελώς φραγμένες. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η καρδιά του ασθενούς μας σταματούσε συνεχώς. Συνεχίσαμε την ΚΑΡΠΑ και το σοκ, που ονομάζουμε ηλεκτρική καρδιοανάταξη, χωρίς διακοπή. Όταν ο ασθενής δεν είχε σοβαρές ελπίδες, τον πήγαμε επειγόντως σε αγγειογραφία χωρίς να περιμένουμε τους συγγενείς του.

Αμέσως μετά την αγγειογραφία, όπου διαπιστώθηκε το πρόβλημα υποβλήθηκε ο ασθενής σε απόφραξη των δύο αγγείων, βελτιώθηκαν οι διαταραχές του ρυθμού και η καρδιακή ανακοπή του ασθενούς».

Σημαντικοί παράγοντες που του έσωσαν τη ζωή, σύμφωνα με τον καρδιολόγο, ότι ήταν αδύνατος και η επιτυχία της ΚΑΡΠΑ.