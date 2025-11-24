Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα

Σε ένα κέντρο ευεξίας στον Καναδά, ένας μοναδικός ρομποτικός εξωσκελετός επιτρέπει σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές να περπατήσουν, συχνά για πρώτη φορά.

Ο συγκεκριμένος ΜΚΟ, με βάση την πόλη Ρεγγίνα, είναι πρόθυμος να υποδεχτεί οικογένειες που το έχουν ανάγκη για να δοκιμάσουν τον εξωσκελετό. Ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διορθώσει το βάδισμα ενός παιδιού ή να το βοηθήσει να κάνει τα πρώτα του βήματα και είναι κατάλληλο για πολλές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών του νωτιαίου μυελού και εγκεφαλικής παράλυσης.

Το κέντρο ευεξίας First Steps Wellness Center έλαβε τον εξωσκελετό Trexo χάρη στην καλοσύνη κάποιου, καθώς το ρομπότ αξίας 100.000 δολαρίων ήταν δωρεά για να βοηθήσει παιδιά όπως ο Leo, ένα αγόρι που γεννήθηκε με μια σπάνια γενετική ασθένεια, η οποία τον εμποδίζει από το να περπατάει.

Αλλά, χάρη στον εξωσκελετό Trexo, η μητέρα του Leo, Anna Begelfer, έχει δει τον γιο της να μαθαίνει να περπατά και να αναπτύσσει μυϊκή μάζα που του επιτρέπει να κάνει βήματα μόνος του, κάτι που της είχαν πει ότι θα ήταν αδύνατο.

«Μπορεί να περπατήσει. Μπορεί να είναι όπως όλοι οι άλλοι, να περπατάει όπως τα άλλα παιδιά», είπε η κ. Begelfer στο CBC News. «Έχω πεταλούδες στο στομάχι μου, δεν μπορώ να το πιστέψω».

Δείτε βίντεο:

Σε αντίθεση με άλλα μηχανήματα βάδισης, το Trexo επιτρέπει στα πόδια του παιδιού να αγγίζουν το έδαφος, κάτι που, σύμφωνα με τον Andy Schmidt του κέντρου ευεξίας, κάνει μεγάλη διαφορά.

«Είναι καλύτερο για τα οστά του παιδιού, καθώς του δίνει ενός είδους τριβής. Φανταστείτε αν εσείς ή εγώ περιπλανιόμασταν σε σύννεφα χωρίς να ακουμπάμε το έδαφος, πώς θα αισθανόμασταν; Δεν θα μας έδινε τριβή με το έδαφος», είπε ο Schmidt.

Όπως πολλές από τις καλύτερες εφευρέσεις στον κόσμο, η Trexo Robotics «γεννήθηκε» από προσωπική εμπειρία. Ο Manmeet Maggu και ο Rahul Udasi, δύο φίλοι που φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο του Waterloo, ήταν απογοητευμένοι όταν έμαθαν ότι ο ανιψιός του Maggu στην Ινδία είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση, μια ασθένεια που επηρεάζει περίπου 500.000 παιδιά στις ΗΠΑ.

Ο Manmeet Maggu και ο Rahul Udasi

Εξετάζοντας τι μπορεί να σήμαινε η διάγνωση αυτή για το παιδί, οι δύο φίλοι έμαθαν ότι θα έπρεπε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε αναπηρικό καροτσάκι. Έτσι σκέφτηκαν, ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί να περπατήσει, με ένα εξωσκελετικό μηχάνημα, το οποίο γρήγορο συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε στην αγορά. Έτσι αποφάσισαν να φτιάξουν ένα.

Μετά από πολλά χρόνια σχεδιασμού, κατάφεραν να φτιάξουν ένα πρωτότυπο μηχάνημα, το οποίο ο Maggu μετέφερε στην Ινδία για να το δοκιμάσει ο ανιψιός του.

«Την πρώτη φορά που το δοκιμάσαμε, δεν λειτούργησε», είπε ο Maggu στο Tech Crunch. «Αλλά ο αδελφός μου έχει ένα εργοστάσιο στην Ινδία, στο Δελχί, οπότε κάναμε μερικές ακόμη τροποποιήσεις και το δοκιμάσαμε ξανά, και είδα τον ανιψιό μου να περπατά με τη συσκευή για πρώτη φορά».

Σήμερα υπάρχουν μόλις 6 εξωσκελετοί Trexo που έχουν πωληθεί και χρησιμοποιούνται από άτομα που το έχουν ανάγκη, κάτι που έχει γίνει δυνατό χάρη στην εμπορική προώθησή του ως συσκευή άσκησης και θεραπείας.

Με πληροφορίες από Good News Network