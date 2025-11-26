Άγνωστος πίνακας του Ρενουάρ πουλήθηκε για 1,8 εκατομμύρια ευρώ - Αναβιώνει η αγορά έργων τέχνης

Ένα προηγουμένως άγνωστο έργο του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ που απεικονίζει τον γιο του Ζαν πουλήθηκε για 1,8 εκατομμύριο ευρώ, σε δημοπρασία στο Παρίσι, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Η ελαιογραφία – L'enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l'artiste, Jean (Το παιδί και τα παιχνίδια του – Η Gabrielle και ο γιος του καλλιτέχνη, Jean) – δεν είχε ποτέ εκτεθεί ούτε πουληθεί στο παρελθόν. Ανήκε στη νονά του Ζαν, Ζαν Μποντό, φίλη και μαθήτρια του Ρενουάρ, η οποία κληρονόμησε τον πίνακα στους κληρονόμους της Πιστεύεται ότι φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1890 και 1895 και απεικονίζει τον δεύτερο γιο του καλλιτέχνη, ο οποίος αργότερα έγινε βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, να κάθεται με τη νταντά του.

Ο Πασκάλ Περέν, ιστορικός τέχνης και ειδικός στον Ρενουάρ, επαίνεσε την «εξαιρετική κατάσταση του έργου, το οποίο δεν έχει υποστεί καμία αποκατάσταση» κατά την παρουσίαση του καμβά. Ο πίνακας είχε εκτιμηθεί σε τιμή μεταξύ 1 εκατομμυρίου και 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αποκτήθηκε από έναν «διεθνή αγοραστή», δήλωσε την Τρίτη ο Drouot, ο οίκος δημοπρασιών που βρίσκεται πίσω από την πώληση.

Ο γιος του Ρενουάρ, Ζαν, γεννημένος το 1894, έλαβε το Όσκαρ για το σύνολο του έργου του το 1975, αρκετά χρόνια πριν πεθάνει σε ηλικία 84 ετών. Στα έργα του περιλαμβάνεται το κλασικό έργο της δεκαετίας του 1930, «La Grande Illusion» , που ακολουθεί δύο Γάλλους αιχμαλώτους πολέμου που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη γερμανική αιχμαλωσία κατά τη διάρκεια του'Α Παγκοσμίου Πολέμου.

Η αγορά έργων τέχνης υψηλής ποιότητας έχει μειωθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, αλλά πρόσφατα, οι πωλήσεις ρεκόρ έχουν αρχίσει να κερδίζουν ξανά έδαφος. Μια αυτοπροσωπογραφία της διάσημης Μεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο πουλήθηκε για 54,66 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα , τιμή ρεκόρ για πίνακα ζωγραφικής γυναίκας, δύο 24ωρα αφότου ένας καμβάς του Γκούσταβ Κλιμτ πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων - το δεύτερο πιο ακριβό έργο τέχνης που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

