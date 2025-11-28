Όσλο: Τέσσερα λεωφορεία «κόλλησαν» ταυτόχρονα σε κυκλικό κόμβο προκαλώντας χάος στην κυκλοφορία
Φωτογραφίες που έγιναν γρήγορα viral δείχνουν τα λεωφορεία να έχουν κολλήσει κυκλικά, χωρίς να μπορεί κανένα από αυτά να απομακρυνθεί λόγω των στενών δρόμων
Οι πολίτες του Όσλο αντιμετώπισαν ένα ασυνήθιστο... κυκλοφοριακό φαινόμενο όταν τέσσερα αστικά λεωφορεία κόλλησαν το ένα πίσω από το άλλο σε έναν κυκλικό κόμβο, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση που γρήγορα επεκτάθηκε και στις παρακείμενες οδούς.
Φωτογραφίες που έγιναν γρήγορα viral δείχνουν τα λεωφορεία να έχουν κολλήσει κυκλικά, χωρίς να μπορεί κανένα από αυτά να απομακρυνθεί λόγω των στενών δρόμων.
Δείτε φωτογραφία:
Η τοπική κυκλοφορία σταμάτησε για λίγο, καθώς οδηγοί, ποδηλάτες και πεζοί προσπαθούσαν να παρακάμψουν τα ακινητοποιημένα οχήματα.
