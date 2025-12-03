Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι για το σκάνδαλο στην καρδιά της ΕΕ - Δεν είναι ύποπτη διαφυγής

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, φτάνει σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κτίριο Europa στις Βρυξέλλες, (2019)

Ελεύθερη αφέθηκε η Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στο Βέλγιο στο πλαίσιο της έρευνας για την προμήθεια ενός έργου για τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος για νέους διπλωμάτες που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο της Μπριζ, του οποίου η πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική ήταν πρύτανης.

Επίσης ελεύθεροι αφέθηκαν και οι άλλοι δύο Ιταλοί συλληφθέντες. Ο πρέσβης Στέφανος Σανίνο, πρώην γενικός γραμματέας του ευρωπαϊκού οργάνου που είχε προκαλέσει τον διαγωνισμό των 990 χιλιάδων ευρώ για την υλοποίηση του μαθήματος το 2021-22 στο Κολλέγιο της Ευρώπης, και ο Σεζάρ Ζεγκρέτι, διευθυντής του διάσημου κολεγίου στη Μπριζ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τόσο από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Μπριζ όσο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι απάτη στις δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων, παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου και αθέμιτος ανταγωνισμός.

Όπως επισημαίνεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, οι τρεις ενημερώθηκαν για τις εναντίον τους κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθερη καθώς θεωρήθηκε ότι δεν είναι ύποπτοι διαφυγής.