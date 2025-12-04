Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο - Ενώνει τρεις ηπείρους και καλύπτει 20.000 χλμ

Η China Eastern Airlines ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη της μεγαλύτερης σε απόσταση απευθείας πτήσης παγκοσμίως, ενός νέου δρομολογίου που καλύπτει περίπου 20.000 χιλιόμετρα, ενώνει τρεις ηπείρους και έχει διάρκεια 25 έως 29 ώρες, ανάλογα με τις συνθήκες πτήσης.

Η διαδρομή περιλαμβάνει μια τεχνική στάση δύο ωρών στο Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, για να ξεκουραστούν οι επιβάτες, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται απευθείας πτήση, καθώς δεν υπάρχει αλλαγή αεροσκάφους.

Η πτήση MU745 της China Eastern Airlines απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης, με προορισμό το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και τελικά το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Καλύπτοντας περίπου 20.000 χιλιόμετρα και διασχίζοντας τόσο το Ανατολικό όσο και το Δυτικό Ημισφαίριο, καθώς και το Βόρειο και το Νότιο, η διαδρομή θέτει νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη πτήση απλής μετάβασης στον κόσμο, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. Επίσης, μειώνει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Κίνας και Νότιας Αμερικής κατά περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Η νέα διαδρομή έχει προγραμματιστεί να εκτελεί δύο πτήσεις μετ' επιστροφής την εβδομάδα. Εκτός από την επίτευξη της μεγαλύτερης απόστασης, καλύπτει το κενό στις απευθείας πτήσεις από τη Σαγκάη προς τις μεγάλες πόλεις της Νότιας Αμερικής, δημιουργεί μια διαδρομή πτήσης "νότιου διαδρόμου" στον Ειρηνικό Ωκεανό και αναδιαμορφώνει τη συνδεσιμότητα των αεροπορικών ταξιδιών μεταξύ τριών ηπείρων.

Λόγω των πολύ μεγάλων αποστάσεων διαδρομής και των ορίων απόδοσης των αεροσκαφών, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Κίνας και Νότιας Αμερικής απαιτούν επί του παρόντος στάσεις μετ' επιστροφής, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία. Με τα νέα δεδομένα, ο συνολικός χρόνος ταξιδιού μειώνεται από περίπου 30 σε περίπου 25 ώρες και οι ανταποκρίσεις γίνονται πιο άμεσες και λειτουργικές. Σημειώνεται ότι το ταξίδι της επιστροφής φτάνει τις 29 ώρες.





