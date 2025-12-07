ΗΠΑ: Πώς οι βίσωνες «αναγέννησαν» το παλαιότερο εθνικό πάρκο του κόσμου

Το εθνικό πάρκο Yellowstone στις ΗΠΑ βιώνει μια εντυπωσιακή οικολογική μεταμόρφωση, που οφείλεται στην επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά είδη της χώρας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science τον Αύγουστο δείχνει πώς η μετανάστευση περίπου 5.000 βισώνων στα λιβάδια του πάρκου αλλάζει θετικά το τοπίο από την βάση του.

Οι βίσωνες του Yellowstone παρέχουν στους επιστήμονες σπάνιες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα αυτά φυτοφάγα ζώα επηρεάζουν τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν. Με το να βοσκούν και να περπατούν, λιπαίνουν το έδαφος και τη γη, δημιουργώντας ένα τοπίο που υποστηρίζει μια ευρύτερη ποικιλία φυτών και ζώων, από έντομα έως αρπακτικά. Αυτοί οι βίσωνες περπατούν μια απόσταση σχεδόν 1.000 μιλίων κάθε χρόνο κατά μήκος μιας συνολικής έκτασης 50 μιλίων, δημιουργώντας ένα «τέλειο» έδαφος.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Bill Hamilton, οικολόγο στο Πανεπιστήμιο Washington and Lee, συνέκρινε τη χημεία της βλάστησης και του εδάφους σε βοσκημένες και περιφραγμένες εκτάσεις σε σύγκριση με μη βοσκημένες εκτάσεις. Τα ευρήματα τους έδειξαν ότι, παρά την έντονη βόσκηση των ζώων, τα φυτά αναπτύσσονταν με μεγάλη ταχύτητα και ήταν 150% πλουσιότερα σε πρωτεΐνες.

«Είναι πραγματικά μια αναγέννηση του τοπίου που υπήρχε στο παρελθόν», δήλωσε ο Hamilton, προσθέτοντας ότι τα λιβάδια του Yellowstone «θριαμβεύουν πολύ περισσότερο από ό,τι όταν δεν υπήρχαν οι βίσωνες».

Ενώ ο πληθυσμός των βισώνων του πάρκου είναι μόλις 2.400 με 5.500 ζώα, οι υπεύθυνοι εξετάζουν τρόπους για να επεκτείνουν την περιοχή στην οποία μένουν, για να ζουν πιο άνετα.

Με πληροφορίες από Positive News Network