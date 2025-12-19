Οι ινδικές εξαγωγές καφέ αναμένεται να ξεπεράσουν το ιστορικό όριο των 2 δισ. δολαρίων το 2025

«Θα ξεπεράσουμε το όριο των 2 δισ. δολαρίων τόσο εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους όσο και στο τρέχον οικονομικό έτος», ανέφεραν επίσημες πηγές

Οι ινδικές εξαγωγές καφέ αναμένεται να ξεπεράσουν το ιστορικό όριο των 2 δισ. δολαρίων το 2025
Οι εξαγωγές καφέ της Ινδίας για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν σε αξία το όριο των 2 δισ. δολαρίων, καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό μέσα στην τελευταία πενταετία, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών που προκαλείται από προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις άδειες που έχει εκδώσει το Συμβούλιο Καφέ (Coffee Board), οι αποστολές έως τις 16 Δεκεμβρίου ανήλθαν στα 1,968 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με τα 1,63 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σε όρους αξίας σε ρουπίες, οι αποστολές κατέγραψαν αύξηση 26% κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έως σήμερα, φτάνοντας τα ₹17.106 crore, έναντι ₹13.624 crore την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Θα ξεπεράσουμε το όριο των 2 δισ. δολαρίων τόσο εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους όσο και στο τρέχον οικονομικό έτος», ανέφεραν επίσημες πηγές. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος, οι αποστολές για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 16 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 1,420 δισ. δολάρια, έναντι 1,223 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, λόγω ανησυχιών για την προσφορά στις κορυφαίες παραγωγούς χώρες, τη Βραζιλία και το Βιετνάμ.

Παρότι οι ινδικές αποστολές καφέ εμφανίζουν αύξηση σε όρους αξίας, η εξαγόμενη ποσότητα έχει μειωθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, καθώς μέρος των αγοραστών στον βασικό προορισμό της Ευρώπης στράφηκε σε άλλες χώρες προέλευσης με χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τον ινδικό καφέ.

Οι όγκοι των εξαγωγών καφέ υποχώρησαν κατά 6%, φτάνοντας τους 3,66 lakh τόνους έως τις 16 Δεκεμβρίου, έναντι 3,91 lakh τόνων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι ινδικές ποικιλίες robusta και arabica διαπραγματεύονται με premium σε σχέση με τις τιμές των διεθνών χρηματιστηρίων του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Αυτή την περίοδο, το premium για το ινδικό Robusta parchment AB κυμαίνεται στα 1.000–1.100 δολάρια ανά τόνο πάνω από τις τιμές του LIFFE, ενώ για το Robusta cherry AB διαμορφώνεται περίπου στα 400–450 δολάρια ανά τόνο. Για το ινδικό Arabica parchment, το premium κινείται γύρω στα 12–15 σεντς ανά λίμπρα πάνω από τις τιμές της Νέας Υόρκης.

Η Ινδία, η έβδομη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα καφέ παγκοσμίως, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας του προϊόντος. Αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των συνολικών εξαγωγών καφέ από τις χώρες παραγωγής διεθνώς.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι εξαγωγές καφέ της χώρας ξεπερνούν σταθερά το 1 δισ. δολάρια, υποστηριζόμενες από τις υψηλές διεθνείς τιμές. Οι πέντε κορυφαίοι προορισμοί για τον ινδικό καφέ είναι η Ιταλία, που απορροφά περίπου το 18% των εξαγωγών, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (11%), το Βέλγιο (7,47%), τη Ρωσική Ομοσπονδία (5,28%) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (5%).

