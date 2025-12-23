Η Καϊλή ξανανοίγει τον φάκελο Belgiangate μετά το νέο κύμα σκανδάλων

Τρία χρόνια μετά, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιμένει ότι έπεσε θύμα σκευωρίας και ζητά δικαιοσύνη.

Η υπόθεσή της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Εύας Καϊλή επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη σύλληψη, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, της πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, του ανώτατου Ευρωπαίου αξιωματούχου Στέφανο Σανίνο και στελέχους που συνδέεται με το Κολέγιο της Ευρώπης, ως υπόπτων σε άλλη υπόθεση διαφθοράς. Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και τη βελγική αστυνομία.

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Euronews των Βρυξελλών, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά δικαίωση και επαναφέρει στο προσκήνιο το «Belgiangate», μετά το νέο κύμα συλλήψεων πολιτικών στις Βρυξέλλες.

Η Καϊλή υπερασπίζεται την αθωότητά της και καταγγέλλει τις βελγικές αρχές για ελλιπείς μεθόδους, πολιτική στοχοποίηση, συμπαιγνία με τα ΜΜΕ και «σκηνοθετημένα στοιχεία».

Δήλωσε επίσης ότι δεν την εξέπληξε η σύλληψη τριών Ιταλών υπηκόων στην υπόθεση Μογκερίνι, υποστηρίζοντας πως επιχειρείται συστηματικά να παρουσιαστούν οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ως διεφθαρμένες στην κοινή γνώμη.

Κατηγορεί τις βελγικές αρχές για κακοδιαχείριση της έρευνας, συμπαιγνία με τα μέσα ενημέρωσης και «σκηνοθεσία» της υπόθεσης, την ώρα που η δίκη της παραμένει χωρίς ημερομηνία.

Χαρακτηρίστηκε ως το σκάνδαλο που απείλησε να ταράξει τα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Εκρηκτικές καταγγελίες, θεαματική αστυνομική επιχείρηση και ισχυρισμοί για μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρεται να χρησιμοποίησαν τρεις τρίτες χώρες εκτός ΕΕ προκειμένου να επηρεάσουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε τότε η ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή: νέα, προβεβλημένη και με ισχυρές διασυνδέσεις.

Τρία χρόνια αργότερα, το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει ανοιχτό, η δίκη δεν έχει οριστεί και οι μέθοδοι των βελγικών αρχών τίθενται πλέον υπό αυστηρό έλεγχο.

Η Καϊλή, η οποία καθαιρέθηκε από τα καθήκοντά της και κηρύχθηκε persona non grata, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σκευωρίας και ζητά δικαιοσύνη.

«Η δικαιοσύνη βασίζεται σε αποδείξεις και γεγονότα», δήλωσε στο Euronews. «Πριν από τρία χρόνια παρουσιάστηκε η εικόνα ως δικαιοσύνη. Τώρα, όμως, υπάρχει η διαύγεια να δούμε τι πραγματικά συνέβη».

Η ίδια περιέγραψε στο Euronews πώς η επαγγελματική και προσωπική της ζωή ανατράπηκαν από το 2022, επισημαίνοντας ότι η υπόθεσή της αποτελεί προειδοποίηση και για άλλους πολιτικούς.

«Όταν καταστρέφεται η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, όταν επιλέγεται ένας στόχος, στήνονται φωτογραφίες και γράφεται το σενάριο πριν καν ανοίξει η υπόθεση, τότε το να είσαι πολιτικός στο Βέλγιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ασφαλές», ανέφερε.

«Οι πολιτικοί δεν πρέπει να φοβούνται να εργάζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ούτε να γίνονται στόχος. Ήλπιζα η υπόθεσή μου να αποτελέσει μάθημα. Όμως αυτό που συνέβη με τη Μογκερίνι είναι ακόμη μία περίπτωση επιλεκτικής πολιτικής δίωξης».

Η ανατομία ενός δημόσιου σκανδάλου

Τον Δεκέμβριο του 2022, οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν σειρά θεαματικών εφόδων, μεταξύ άλλων και στο σπίτι της Καϊλή στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας υπό τον ανακριτή Μισέλ Κλεζ.

Η βελγική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία βαλίτσας γεμάτης χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, την οποία παρουσίασε ως αποδεικτικό στοιχείο διαφθοράς, με την Καϊλή στο επίκεντρο.

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου και η ίδια έγινε το πρόσωπο του σκανδάλου. Συνελήφθη, της αφαιρέθηκε η κοινοβουλευτική ασυλία, ενώ συνελήφθησαν επίσης ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, και ο πατέρας της, ο οποίος βρέθηκε με βαλίτσα χρημάτων σε ξενοδοχείο. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Καϊλή υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας ότι δεν είχε προσωπική σχέση με τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, δείχνοντας ως υπεύθυνο άλλον πρώην ευρωβουλευτή, τον Πιερ Αντόνιο Παντσέρι.

Οι βελγικές αρχές υπέδειξαν ότι το Κατάρ, το Μαρόκο και η Μαυριτανία ενδέχεται να κατέβαλαν μεγάλα ποσά σε πολιτικούς για άσκηση επιρροής. Το Κατάρ και το Μαρόκο αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Η επιχείρηση, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της ΕΕ, έφερε στο προσκήνιο τις βελγικές αρχές, σε αντίθεση με την αρνητική εικόνα που είχε διαμορφωθεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Παρίσι και Βρυξέλλες.

Η Καϊλή, τότε προβεβλημένο πρόσωπο στις Βρυξέλλες, διατήρησε την άρνησή της και απέρριψε συμφωνία ομολογίας. Σήμερα ζητά δικαίωση.

Προβληματική έρευνα

Η έρευνα έχει υποστεί αλλεπάλληλα πλήγματα, με παραιτήσεις βασικών προσώπων. Ο ανακριτής Κλεζ παραιτήθηκε το 2023 λόγω ανησυχιών για σύγκρουση συμφερόντων, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε. Την ίδια χρονιά παραιτήθηκε και ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ραφαέλ Μαλαγκνίνι.

Οι μέθοδοι των αρχών, στις οποίες συμμετείχε και η μυστική υπηρεσία, έχουν επίσης τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η Καϊλή παρέμεινε τέσσερις μήνες σε προφυλάκιση πριν αφεθεί ελεύθερη με ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι δικηγόροι της έκαναν λόγο για απάνθρωπη μεταχείριση.

Ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο άρσης της ασυλίας της, τις διαρροές στον Τύπο και τις παράλληλες έρευνες, ενώ η υπόθεση παραμένει χωρίς δικάσιμο.

Η ίδια κατήγγειλε ότι οι αρχές συνεργάστηκαν με δημοσιογράφους για να «γραφτεί το σενάριο» της ενοχής της πριν καν απολογηθεί. «Δεν πρόκειται για διαρροές, αλλά για προ-οργάνωση», είπε.

«Στοχοποίηση της Νότιας Ευρώπης»

Η πρώην ευρωβουλευτής δήλωσε ότι μιλά τώρα λόγω ενός ανησυχητικού μοτίβου εις βάρος αξιωματούχων από τη Νότια Ευρώπη. Η παραίτηση της Μογκερίνι από το Κολέγιο της Ευρώπης, εν μέσω καταγγελιών, αποτελεί –όπως λέει– ακόμη ένα παράδειγμα.

«Είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένα αφήγημα κατά των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Όμως αυτό καταστρέφει ζωές», τόνισε.

«Μιλώ, παρότι έχει στοιχίσει στην οικογένειά μου και στην υπόθεσή μου, γιατί αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν», κατέληξε.

Πηγή: Εuronews

