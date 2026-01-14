ΗΠΑ: Με… ακατάλληλη χειρονομία απάντησε ο Τραμπ σε λεκτική επίθεση εργαζομένου σε εργοστάσιο

«Προσήκουσα αντίδραση», ήταν το σχόλιο από τον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς εργαζόμενο που τον προπηλάκιζε, όπως κατέγραψαν οι κάμερες.

«Κάποιος παλαβός ούρλιαζε χυδαίες ύβρεις, σε παροξυσμό οργής, και ο πρόεδρος αντέδρασε με τρόπο απολύτως προσήκοντα και χωρίς καμία αμφισημία», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, σε γραπτή δήλωσή του που διανεμήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και στο X και αναρτήθηκε, μεταξύ άλλων, στον ιστότοπο TMZ. Στα πλάνα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοντοστέκεται πάνω σε υπερυψωμένο διάδρομο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, όπου είχε μεταβεί για να προβάλλει τις επιτυχίες της οικονομικής του πολιτικής.

Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει από κάτω προς το μέρος του, χωρίς όμως τα λόγια του να διακρίνονται καθαρά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απομακρύνεται, διακρίνεται να κάνει μια χειρονομία προς την κατεύθυνση του ατόμου που του φώναζε, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

