Νέα ομιλία Τραμπ: Αναφορές σε Ιράν και Βενεζουέλα και παραίνεση στους συμμάχους των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Ντιτρόιτ μετά την αποστολή ενός μηνύματος στους Ιρανούς, στο οποίο τους είπε να «αναλάβουν τον έλεγχο των θεσμών τους»

Αν και αντικείμενο της ομιλίας ήταν η οικονομία, αναφέρθηκε και στο Ιράν και στη Βενεζουέλα.

Πριν ανέβει στο βήμα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν». «Δεν είναι κακή ιδέα», πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ιρανοί πρέπει να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Στην ομιλία του για την οικονομία, ο Τραμπ καταδίκασε τους επικριτές της στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από την εξουσία. «Υπάρχουν άνθρωποι, Δημοκρατικοί, που λένε «Δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνουμε στη Βενεζουέλα, δεν ξέρω». Όποιος λέει κάτι τέτοιο μισεί τη χώρα μας, εντάξει; Ήταν μια άψογη επίθεση, όπως δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, εξήρε την ποσότητα πετρελαίου που η νέα ηγεσία της χώρας στέλνει στις ΗΠΑ. «Λαμβάνουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», είπε.

Για την οικονομία και τους δασμούς ανέφερε: «Όπως σας υποσχέθηκα, επέβαλα δασμό 25% σε όλα τα ξένα αυτοκίνητα... Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται τώρα νέες επενδύσεις ύψους άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεγάλο μέρος των οποίων επιστρέφει στην παγκόσμια πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας: το Ντιτρόιτ». «Αυτός ο ηλίθιος θα φύγει σύντομα», αναφερόμενος στον Jerome Powell (επικεφαλής της FED).

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης πως «όταν η αγορά είναι ανοδική, πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια», κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Detroit Economic Club.

«Θέλω η αγορά να ανέβει... Θέλετε να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα παλιό πρότυπο».

Νωρίτερα αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας: «Έχω λάβει αναφορές για σκοτωμένους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι». «Έχω ακούσει διάφορους αριθμούς – όλοι είναι πολλοί. Ένας είναι πολλοί. Πιθανότατα θα μάθουμε τις επόμενες 24 ώρες. Νομίζω ότι είναι πολλοί. Είναι πάρα πολλοί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πάντως να εμβαθύνει στο νόημα του μηνύματός του προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, αφού τους είπε «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» σε μια ανάρτηση στο Truth Social νωρίτερα σήμερα. «Θα πρέπει να το βρεις μόνος σου», απάντησε σε δημοσιογράφο.

BREAKING:



Trump: "I have received reports of killed protesters in Iran, but nobody knows how many"



"I have heard numbers from—everything is a lot. One is a lot. We will probably find out in the next 24 hours. I think it is a lot. It's too many."



pic.twitter.com/DNc7HzOnRc — Visegrád 24 (@visegrad24) January 13, 2026

Στην ομιλία του στο Ντιτρόιτ, ο Τραμπ καυχήθηκε για προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντας την δολοφονία του αλ-Μπαγκντάντι και του Σολεϊμανί ως άψογες. Επίσης, απέδωσε σε εαυτόν τα εύσημα για μια επίθεση που εξουδετέρωσε την πυρηνική ικανότητα του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την τέλεια και δηλώνοντας ότι σκοπεύει να την διατηρήσει έτσι.

??⚡️ #Trump Detroit'te konuşuyor:



?El-Bağdadi'yi yaptık, kusursuz. Süleymani'yi yaptık, kusursuz.



?İran nükleer saldırısını yaptık, nükleer kapasitelerini yok ettik, ki bu çok kötü olurdu. Kusursuz.



?Hepsini kusursuz yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyorum da. Kusursuzu… pic.twitter.com/bk6Alwb8vK — THS Savunma (@THSsavunma) January 13, 2026

Πάντως έναν χορό τον έριξε πάλι...

? JUST IN: TRUMP YMCA DANCE in Detroit, Michigan



pic.twitter.com/YvJiPYzK2f — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 13, 2026

