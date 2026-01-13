Νέα ομιλία Τραμπ: Αναφορές σε Ιράν και Βενεζουέλα και παραίνεση στους συμμάχους των ΗΠΑ

Κατηγόρησε τους επικριτές της επιχείρησης στη Βενεζουέλα και επιτέθηκε εκ νέου στον επικεφαλής της FED 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Νέα ομιλία Τραμπ: Αναφορές σε Ιράν και Βενεζουέλα και παραίνεση στους συμμάχους των ΗΠΑ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Ντιτρόιτ μετά την αποστολή ενός μηνύματος στους Ιρανούς, στο οποίο τους είπε να «αναλάβουν τον έλεγχο των θεσμών τους»

Αν και αντικείμενο της ομιλίας ήταν η οικονομία, αναφέρθηκε και στο Ιράν και στη Βενεζουέλα.

Πριν ανέβει στο βήμα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν». «Δεν είναι κακή ιδέα», πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ιρανοί πρέπει να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Στην ομιλία του για την οικονομία, ο Τραμπ καταδίκασε τους επικριτές της στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από την εξουσία. «Υπάρχουν άνθρωποι, Δημοκρατικοί, που λένε «Δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνουμε στη Βενεζουέλα, δεν ξέρω». Όποιος λέει κάτι τέτοιο μισεί τη χώρα μας, εντάξει; Ήταν μια άψογη επίθεση, όπως δεν έχει ξαναγίνει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, εξήρε την ποσότητα πετρελαίου που η νέα ηγεσία της χώρας στέλνει στις ΗΠΑ. «Λαμβάνουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», είπε.

Για την οικονομία και τους δασμούς ανέφερε: «Όπως σας υποσχέθηκα, επέβαλα δασμό 25% σε όλα τα ξένα αυτοκίνητα... Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχονται τώρα νέες επενδύσεις ύψους άνω των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεγάλο μέρος των οποίων επιστρέφει στην παγκόσμια πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας: το Ντιτρόιτ». «Αυτός ο ηλίθιος θα φύγει σύντομα», αναφερόμενος στον Jerome Powell (επικεφαλής της FED).

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης πως «όταν η αγορά είναι ανοδική, πρέπει να μειώσουμε τα επιτόκια», κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Detroit Economic Club.
«Θέλω η αγορά να ανέβει... Θέλετε να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα παλιό πρότυπο».

Νωρίτερα αναφέρθηκε στο Ιράν λέγοντας: «Έχω λάβει αναφορές για σκοτωμένους διαδηλωτές στο Ιράν, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι». «Έχω ακούσει διάφορους αριθμούς – όλοι είναι πολλοί. Ένας είναι πολλοί. Πιθανότατα θα μάθουμε τις επόμενες 24 ώρες. Νομίζω ότι είναι πολλοί. Είναι πάρα πολλοί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πάντως να εμβαθύνει στο νόημα του μηνύματός του προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, αφού τους είπε «η βοήθεια είναι καθ' οδόν» σε μια ανάρτηση στο Truth Social νωρίτερα σήμερα. «Θα πρέπει να το βρεις μόνος σου», απάντησε σε δημοσιογράφο.

Στην ομιλία του στο Ντιτρόιτ, ο Τραμπ καυχήθηκε για προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντας την δολοφονία του αλ-Μπαγκντάντι και του Σολεϊμανί ως άψογες. Επίσης, απέδωσε σε εαυτόν τα εύσημα για μια επίθεση που εξουδετέρωσε την πυρηνική ικανότητα του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την τέλεια και δηλώνοντας ότι σκοπεύει να την διατηρήσει έτσι.

Πάντως έναν χορό τον έριξε πάλι...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Νέες υποδομές, τρένα και σταθμοί το τρίπτυχο στον σιδηρόδρομο

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι πήραν οι αγρότες από την κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Η εξειδίκευση των μέτρων - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι σκληροπυρηνικοί

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Σαράντος Καργάκος: Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφυγε ο δάσκαλος που δεν βολεύτηκε στη σιωπή - Το μήνυμα του γιου του Γιάννη Καργάκου στους αναγνώστες του Newsbomb

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Φιντάν συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία της σεζόν» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς και Μπρινιόλι

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ονειρεύεται να συναντήσει εξωγήινους - Βίντεο

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ομιλία Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν - Τι είπε για Βενεζουέλα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αιφνιδιαστική κινητοποίηση στο κέντρο των Τρικάλων - Έκλεισε η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο ταξί στο κέντρο της πόλης

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:48LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: «Αφήνω τα άσχημα πίσω, το έχω μαζί μου το δίπλωμα»

20:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» Super Cup, πράσινη «αυτοκτονία»!

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τη συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών: Έρχονται βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης των αγροτών - Οι λεπτομέρειες για το πετρέλαιο και το ρεύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Απόπειρα βιασμού σε βάρος 13χρονης - Χειροπέδες σε έναν 31χρονο

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 13/1/2026

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

21:26LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσε το τέλος των Onirama μετά από 25 χρόνια

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ομιλία Τραμπ: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν - Τι είπε για Βενεζουέλα

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Σαράντος Καργάκος: Σαν σήμερα πριν επτά χρόνια έφυγε ο δάσκαλος που δεν βολεύτηκε στη σιωπή - Το μήνυμα του γιου του Γιάννη Καργάκου στους αναγνώστες του Newsbomb

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: Είχε φυλάξει τα ρούχα της σε μία φίλη της - Οι Αρχές σαρώνουν τις κάμερες ασφαλείας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Mega τζακ ποτ την προσεχή Τρίτη - Πόσα κέρδισαν οι σημερινοί νικητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ