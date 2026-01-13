ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε μυστικά το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην διάδοχο του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, προκειμένου να συζητήσουν τις διαδηλώσεις που μαίνονται στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος AXIOS.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες. Ο Παχλαβί επιχειρεί να τοποθετηθεί ως «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνεδρίαση το πρωί της Τρίτης για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρέστη.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τρίτη σε πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών έχουν αυξηθεί δραματικά, αλλά διαφέρουν σημαντικά.

Το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ εκτίμηση σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Οι Ιρανοί (οι αρχές) διεξάγουν μαζική καταστολή», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ κάλεσε την Τρίτη τον ιρανικό λαό να «συνεχίσει να διαδηλώνει» και να «καταλάβει» τα κρατικά θεσμικά όργανα, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Παχλαβί, γιος του σάχη που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής τάσης από την εξορία στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Παχλαβί εμφανίζεται σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλώσεων.

Όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλαβί σημαντικό πολιτικό παράγοντα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Hugh Hewitt Show την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε να τον υποστηρίξει.

Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι σε πολλές διαδηλώσεις οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Παχλαβί. «Υπάρχει άνοδος του Παχλαβί. Φωνάζουν το όνομά του σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και φαίνεται να συμβαίνει οργανικά», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ανώτερος αναλυτής στο Carnegie Endowment, δήλωσε στο Axios ότι ο Παχλαβί προσφέρει ένα ενοποιητικό σημείο αναφοράς για τον εθνικιστικό πατριωτισμό των διαδηλωτών, σε αντίθεση με τον ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους διαδηλωτές γεννήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1979 και τρέφουν νοσταλγία για μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ, όταν η οικονομία της χώρας αναπτυσσόταν, η κοινωνία ήταν πιο ελεύθερη και το Ιράν απολάμβανε θετική διεθνή εικόνα. Ο Ρεζά Παχλαβί είναι ο ηγέτης που, για πολλούς Ιρανούς, ενσαρκώνει καλύτερα αυτόν τον πατριωτισμό και τη νοσταλγία με προοπτική προς το μέλλον, ένα “Make Iran Great Again”», είπε ο Σαντζαντπούρ.

Ο Ραζ Ζιμτ, διευθυντής του προγράμματος Ιράν στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), δήλωσε ότι το όνομα του Παχλαβί εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα στις διαδηλώσεις, αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν αυτό αντανακλά ευρεία κοινωνική στήριξη στο εσωτερικό του Ιράν.

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει ευρεία πίστη στις «ηγετικές του ικανότητες», είναι πιθανό πολλοί Ιρανοί να ήταν διατεθειμένοι να τον αποδεχθούν ως ηγέτη έστω και «προσωρινά», θεωρώντας τον προτιμότερο «από τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων», είπε ο Ζιμτ.

Σε δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ακόμη και τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών υποστήριζε τον Παχλαβί, ενώ ένα άλλο ένα τρίτο τον αντιτιθόταν έντονα, σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσκόπο Άμαρ Μαλέκι. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης προσωπικότητας της ιρανικής αντιπολίτευσης.

