ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνεδρίαση το πρωί της Τρίτης για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις - Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρέστη

Newsbomb

ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί
A protester holds up a poster showing Iranβ€™s exiled crown prince Reza Pahlavi as she demonstrates outside the House of Parliament, in London, England, Tuesday, Jan. 13, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε μυστικά το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρώην διάδοχο του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, προκειμένου να συζητήσουν τις διαδηλώσεις που μαίνονται στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει ο αμερικανικός ιστότοπος AXIOS.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων πριν από 15 ημέρες. Ο Παχλαβί επιχειρεί να τοποθετηθεί ως «μεταβατικός» ηγέτης σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου πραγματοποίησε συνεδρίαση το πρωί της Τρίτης για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρέστη.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τρίτη σε πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών έχουν αυξηθεί δραματικά, αλλά διαφέρουν σημαντικά.

Το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ εκτίμηση σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.
«Οι Ιρανοί (οι αρχές) διεξάγουν μαζική καταστολή», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ κάλεσε την Τρίτη τον ιρανικό λαό να «συνεχίσει να διαδηλώνει» και να «καταλάβει» τα κρατικά θεσμικά όργανα, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο Παχλαβί, γιος του σάχη που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής τάσης από την εξορία στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Παχλαβί εμφανίζεται σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλώσεων.

Όταν ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλαβί σημαντικό πολιτικό παράγοντα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Hugh Hewitt Show την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αρνήθηκε να τον υποστηρίξει.

Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι σε πολλές διαδηλώσεις οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομα του Παχλαβί. «Υπάρχει άνοδος του Παχλαβί. Φωνάζουν το όνομά του σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και φαίνεται να συμβαίνει οργανικά», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ανώτερος αναλυτής στο Carnegie Endowment, δήλωσε στο Axios ότι ο Παχλαβί προσφέρει ένα ενοποιητικό σημείο αναφοράς για τον εθνικιστικό πατριωτισμό των διαδηλωτών, σε αντίθεση με τον ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό του καθεστώτος.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους διαδηλωτές γεννήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1979 και τρέφουν νοσταλγία για μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ, όταν η οικονομία της χώρας αναπτυσσόταν, η κοινωνία ήταν πιο ελεύθερη και το Ιράν απολάμβανε θετική διεθνή εικόνα. Ο Ρεζά Παχλαβί είναι ο ηγέτης που, για πολλούς Ιρανούς, ενσαρκώνει καλύτερα αυτόν τον πατριωτισμό και τη νοσταλγία με προοπτική προς το μέλλον, ένα “Make Iran Great Again”», είπε ο Σαντζαντπούρ.

Ο Ραζ Ζιμτ, διευθυντής του προγράμματος Ιράν στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), δήλωσε ότι το όνομα του Παχλαβί εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα στις διαδηλώσεις, αλλά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν αυτό αντανακλά ευρεία κοινωνική στήριξη στο εσωτερικό του Ιράν.

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει ευρεία πίστη στις «ηγετικές του ικανότητες», είναι πιθανό πολλοί Ιρανοί να ήταν διατεθειμένοι να τον αποδεχθούν ως ηγέτη έστω και «προσωρινά», θεωρώντας τον προτιμότερο «από τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων», είπε ο Ζιμτ.

Σε δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ακόμη και τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών υποστήριζε τον Παχλαβί, ενώ ένα άλλο ένα τρίτο τον αντιτιθόταν έντονα, σύμφωνα με τον Ολλανδό δημοσκόπο Άμαρ Μαλέκι. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης προσωπικότητας της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο ταξί στο κέντρο της πόλης

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ευρωβουλευτών ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Ο λαϊκισμός και η υποκρισία περισσεύουν

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση για τις κινήσεις Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στο ενεργειακό μέτωπο

20:48LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: «Αφήνω τα άσχημα πίσω, το έχω μαζί μου το δίπλωμα»

20:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-3: «Ερυθρόλευκο» Super Cup, πράσινη «αυτοκτονία»!

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για τη συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών: Έρχονται βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης των αγροτών - Οι λεπτομέρειες για το πετρέλαιο και το ρεύμα

20:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανανέωσε για τρία χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε

20:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος για αγνοούμενο ψαρά στην Ηγουμενίτσα

20:09LIFESTYLE

Eurovision: Πόσο κοστίζει στην ΕΡΤ ο εθνικός τελικός

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζίνι και Πιερό, «ετοιμοπόλεμος» με ΟΦΗ ο Ρότα

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Πόρισμα για την κατάρρευση του FIR: Παρωχημένη η τεχνολογία της ΥΠΑ - Πέντε SOS προς επίλυση

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Στις 15 Ιανουαρίου κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

19:18LIFESTYLE

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του είχε «crush» με τον κολλητό του, Μπεν Άφλεκ

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Φίζελ! Οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό - Πληρώνει buy out η «Ένωση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο αγροτών Νίκαιας: Προτείνει κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο -Θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα σε ΕΕ

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ακύρωσε το πρόγραμμά της η Σοφία της Ισπανίας - Κρίσιμες ώρες για την αδελφή της, Ειρήνη

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρασε κανάτα σε κατάστημα μεταχειρισμένων με 3 δολάρια και την πούλησε πάνω από 500

20:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μυστική συνάντηση στενού συνεργάτη Τραμπ με τον εξόριστο διάδοχο του ιρανικού θρόνου Παχλαβί

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ