NASA: Εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αστροναύτες

Οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) ξεκίνησαν το ταξίδι επιστροφής τους στη Γη στην πρώτη ιατρική εκκένωση της NASA. Ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την διαστημική υπηρεσία.

Newsbomb

NASA: Εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αστροναύτες

Διαστημική «βόλτα» γύρω από τον ISS

NASA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και επιστρέφουν στη Γη, έπειτα από ένα ιατρικό πρόβλημα που οδήγησε στη διακοπή της αποστολής τους κατά ένα μήνα, στην πρώτη ιατρική εκκένωση της NASA.

Ένα βίντεο από τη NASA έδειξε τους Αμερικανούς αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζένα Κάρντμαν, τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και τον Ιάπωνα αστροναύτη Κίμια Γιούι να αποσυνδέονται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 20.20 (ώρα Ελλάδος), μετά από πέντε μήνες στο διάστημα.

«Ο χρόνος αυτής της αναχώρησης είναι απροσδόκητος», είπε ο Κάρντμαν πριν από το ταξίδι της επιστροφής, «αλλά αυτό που δεν με εξέπληξε ήταν το πόσο καλά συνεργάστηκε αυτό το πλήρωμα ως οικογένεια για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και απλώς να φροντίσει ο ένας τον άλλον». Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιο μέλος του πληρώματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα, αλλά τόνισε ότι η επιστροφή δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη.

Το μέλος του πληρώματος που επηρεάστηκε «ήταν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε την Τετάρτη ο αξιωματούχος της NASA, Ρομπ Ναβίας. Η κάψουλα SpaceX Dragon που μεταφέρει τα τέσσερα μέλη του πληρώματος έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια περίπου στις 10:40 σήμερα το πρωί (15/1).

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι καλά. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι σταθεροί, ασφαλείς και τους φροντίζουν καλά», δήλωσε ο Φίνκε, ο πιλότος του SpaceX Crew-11, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή ήταν μια σκόπιμη απόφαση για να επιτραπεί η διεξαγωγή των σωστών ιατρικών αξιολογήσεων επί τόπου, όπου υπάρχει το πλήρες φάσμα των διαγνωστικών δυνατοτήτων. Είναι η σωστή απόφαση, έστω και αν είναι λίγο γλυκόπικρη

Το καταστατικό προβλέπει ιατρική εκκένωση από τον διαστημικό σταθμό κάθε τρία χρόνια, αλλά η NASA δεν είχε καμία τέτοια στα 65 χρόνια επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων. Οι Ρώσοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Το 1985, ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Βλαντιμίρ Βασιούτιν κατέβηκε με σοβαρή λοίμωξη ή σχετική ασθένεια στον διαστημικό σταθμό Salyut 7 της χώρας του, με αποτέλεσμα την πρόωρη επιστροφή του. Μερικοί άλλοι Σοβιετικοί κοσμοναύτες αντιμετώπισαν λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας που μείωσαν τη διάρκεια των πτήσεών τους.

Η τετράδα Crew-11 έφτασε στον ISS στις αρχές Αυγούστου και είχε προγραμματιστεί να παραμείνει στον διαστημικό σταθμό μέχρι να «αλλάξει» στα μέσα Φεβρουαρίου με την άφιξη του επόμενου πληρώματος. Ο Τζέιμς Πολκ, επικεφαλής υγείας και ιατρικός σύμβουλος της NASA, δήλωσε ότι ο «κίνδυνος» και ένα «ερώτημα σχετικά με το ποια είναι αυτή η διάγνωση» οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει το πλήρωμα νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο.

Ο Αμερικανός αστροναύτης Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάγιεφ, οι οποίοι έφτασαν στον σταθμό τον Νοέμβριο με ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ, παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μέχρι η SpaceX να παραδώσει άλλο πλήρωμα, η NASA δήλωσε ότι θα πρέπει να σταματήσει τυχόν συνήθεις ή ακόμη και έκτακτους διαστημικούς περιπάτους, μια δουλειά δύο ατόμων που απαιτεί εφεδρική βοήθεια από το πλήρωμα εντός του τροχιακού συγκροτήματος.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos λειτουργεί παράλληλα με τη NASA στο φυλάκιο, και οι δύο υπηρεσίες μεταφέρουν εκ περιτροπής έναν πολίτη της άλλης χώρας από και προς το διαστημόπλοιο σε τροχιά - ένας από τους λίγους τομείς διμερούς συνεργασίας που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), ο οποίος κατοικείται συνεχώς από το 2000, επιδιώκει να αναδείξει την πολυεθνική συνεργασία, φέρνοντας κοντά την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Οι τέσσερις αστροναύτες που εκκενώνονταν είχαν εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες ιατρικές καταστάσεις, δήλωσε ο Αμίτ Κσατρία, ανώτερος αξιωματούχος της NASA, επαινώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την κατάσταση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

09:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπάγερν - Παναθηναϊκός και τη μάχη της Ελλάδας στο πόλο

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Το «Αβέρωφ» πλέει στον φαληρικό όρμο για να προϋπαντήσει τη φρεγάτα «Κίμων»

09:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχώρησε ο Έλον Μασκ: Το ΑΙ εργαλείο Grok δεν θα μπορεί πλέον να «γδύνει» ανθρώπους

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο κορυφαίο Skoda θα λέγεται Peaq

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών - Τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν και προχωράμε σε ψήφιση στη Βουλή»

09:22LIFESTYLE

Survivor - Gio Kay: «Άνοιξα τα μάτια μου και γινόταν της π@@@@@@ς, έτρεχαν όλοι, χαμός»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

09:08LIFESTYLE

Γιάννης Σαρακατσάνης για Αλεξάνδρα Ούστα: «Μου προσφέρει μια ασφάλεια που και να με κεράτωνε δε θα με πείραζε»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ίραν: Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος μετά τον συναγερμό για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το θρίλερ οι Μπουλς, νέα νίκη για Νάγκετς - Τα highlights

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο βίας στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα από την Βενεζουέλα στο πόδι, αφού δέχτηκε επίθεση

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχές στο Ιράν: Αιφνιδιαστική πτήση του ισραηλινού πρωθυπουργικού αεροσκάφους στην Κρήτη

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Reuters: «O Ζελένσκι καθυστερεί την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όχι ο Πούτιν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν, φοβάμαι να απαντήσω» - Τι είπε ο 22χρονος στην 7,5ωρη απολογία του

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Το «Αβέρωφ» πλέει στον φαληρικό όρμο για να προϋπαντήσει τη φρεγάτα «Κίμων»

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών - Τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ