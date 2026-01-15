NASA: Εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι 4 αστροναύτες

Τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) και επιστρέφουν στη Γη, έπειτα από ένα ιατρικό πρόβλημα που οδήγησε στη διακοπή της αποστολής τους κατά ένα μήνα, στην πρώτη ιατρική εκκένωση της NASA.

Ένα βίντεο από τη NASA έδειξε τους Αμερικανούς αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζένα Κάρντμαν, τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και τον Ιάπωνα αστροναύτη Κίμια Γιούι να αποσυνδέονται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 20.20 (ώρα Ελλάδος), μετά από πέντε μήνες στο διάστημα.

«Ο χρόνος αυτής της αναχώρησης είναι απροσδόκητος», είπε ο Κάρντμαν πριν από το ταξίδι της επιστροφής, «αλλά αυτό που δεν με εξέπληξε ήταν το πόσο καλά συνεργάστηκε αυτό το πλήρωμα ως οικογένεια για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και απλώς να φροντίσει ο ένας τον άλλον». Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιο μέλος του πληρώματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας ή να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα, αλλά τόνισε ότι η επιστροφή δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη.

Το μέλος του πληρώματος που επηρεάστηκε «ήταν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε την Τετάρτη ο αξιωματούχος της NASA, Ρομπ Ναβίας. Η κάψουλα SpaceX Dragon που μεταφέρει τα τέσσερα μέλη του πληρώματος έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια περίπου στις 10:40 σήμερα το πρωί (15/1).

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι καλά. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι σταθεροί, ασφαλείς και τους φροντίζουν καλά», δήλωσε ο Φίνκε, ο πιλότος του SpaceX Crew-11, σε πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή ήταν μια σκόπιμη απόφαση για να επιτραπεί η διεξαγωγή των σωστών ιατρικών αξιολογήσεων επί τόπου, όπου υπάρχει το πλήρες φάσμα των διαγνωστικών δυνατοτήτων. Είναι η σωστή απόφαση, έστω και αν είναι λίγο γλυκόπικρη.»

Το καταστατικό προβλέπει ιατρική εκκένωση από τον διαστημικό σταθμό κάθε τρία χρόνια, αλλά η NASA δεν είχε καμία τέτοια στα 65 χρόνια επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων. Οι Ρώσοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Το 1985, ο Σοβιετικός κοσμοναύτης Βλαντιμίρ Βασιούτιν κατέβηκε με σοβαρή λοίμωξη ή σχετική ασθένεια στον διαστημικό σταθμό Salyut 7 της χώρας του, με αποτέλεσμα την πρόωρη επιστροφή του. Μερικοί άλλοι Σοβιετικοί κοσμοναύτες αντιμετώπισαν λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας που μείωσαν τη διάρκεια των πτήσεών τους.

Η τετράδα Crew-11 έφτασε στον ISS στις αρχές Αυγούστου και είχε προγραμματιστεί να παραμείνει στον διαστημικό σταθμό μέχρι να «αλλάξει» στα μέσα Φεβρουαρίου με την άφιξη του επόμενου πληρώματος. Ο Τζέιμς Πολκ, επικεφαλής υγείας και ιατρικός σύμβουλος της NASA, δήλωσε ότι ο «κίνδυνος» και ένα «ερώτημα σχετικά με το ποια είναι αυτή η διάγνωση» οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει το πλήρωμα νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο.

Ο Αμερικανός αστροναύτης Κρις Γουίλιαμς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ και Σεργκέι Μικάγιεφ, οι οποίοι έφτασαν στον σταθμό τον Νοέμβριο με ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούζ, παραμένουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μέχρι η SpaceX να παραδώσει άλλο πλήρωμα, η NASA δήλωσε ότι θα πρέπει να σταματήσει τυχόν συνήθεις ή ακόμη και έκτακτους διαστημικούς περιπάτους, μια δουλειά δύο ατόμων που απαιτεί εφεδρική βοήθεια από το πλήρωμα εντός του τροχιακού συγκροτήματος.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos λειτουργεί παράλληλα με τη NASA στο φυλάκιο, και οι δύο υπηρεσίες μεταφέρουν εκ περιτροπής έναν πολίτη της άλλης χώρας από και προς το διαστημόπλοιο σε τροχιά - ένας από τους λίγους τομείς διμερούς συνεργασίας που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), ο οποίος κατοικείται συνεχώς από το 2000, επιδιώκει να αναδείξει την πολυεθνική συνεργασία, φέρνοντας κοντά την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Οι τέσσερις αστροναύτες που εκκενώνονταν είχαν εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες ιατρικές καταστάσεις, δήλωσε ο Αμίτ Κσατρία, ανώτερος αξιωματούχος της NASA, επαινώντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την κατάσταση.