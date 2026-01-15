Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας

Ο Άλι Σάαθ είναι πολιτικός μηχανικός και πρώην υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός

Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, την 1η Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Jehad Alshrafi
Ο πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, Άλι Σάαθ, θα τεθεί επικεφαλής της μεταβατικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διοίκηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, οι μεσολαβήτριες χώρες.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους οι μεσολαβητές χαρακτήρισαν τη συγκρότηση της επιτροπής «σημαντική εξέλιξη (…) για την εδραίωση της σταθερότητας και τη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών» στο παλαιστινιακό έδαφος, όπου από τις 10 Οκτωβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

gaza.jpg

Η Λωρίδα της Γάζας.

AP

Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ

Ο Άλι Σάαθ, ο οποίος θα αναλάβει τη βαριά αποστολή να διευθύνει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης του ερειπωμένου παλαιστινιακού εδάφους, είναι πολιτικός μηχανικός και πρώην υψηλόβαθμος δημόσιος λειτουργός. Γεννήθηκε το 1958 στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και σπούδασε στο Κάιρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένα μέλος της οικογένειάς του.

Εργάσθηκε για διάφορους θεσμούς στους τομείς της ανάπτυξης, των χρηματοοικονομικών και των υποδομών, στα Παλαιστινιακά Εδάφη, αλλά και στις χώρες του Κόλπου.

Στην παλαιστινιακή διοίκηση, κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 είχε αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς και αυτά του γενικού γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μεταξύ άλλων χαρτοφυλακίων.

Στη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε χθες, Τετάρτη, στον παλαιστινιακό ραδιοσταθμό Basma, ο Σάαθ μίλησε εκτενώς για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερο από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αναφέροντας πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά ζητήματα αυτής της νέας φάσης της μεταπολεμικής περιόδου.

«Δεν μιλάμε για "ανοικοδόμηση", αλλά για εκ νέου οικοδόμηση», δήλωσε υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη να κατασκευασθούν καταλύματα για τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι είχαν σχεδόν όλοι εκτοπισθεί τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του πολέμου.

APTOPIX Israel Palestinians Gaza

Κατεστραμμένα κτίρια στη γειτονιά Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας, στις 28 Νοεμβρίου 2025.

AP/Abdel Kareem Hana

«Θα καταστρώσουμε σχέδια για το νερό, την αποκατάσταση των πηγαδιών, τον καθαρισμό του νερού, το νερό είναι το μυστικό της υγείας, της εκπαίδευσης, των νοσοκομείων, που έχουν όλα καταστραφεί», τόνισε.

Αναφορικά με τις μαζικές ποσότητες των μπάζων από τα κατεστραμμένα κτίρια, ο Σάαθ διατύπωσε την ιδέα να αποτεθούν στη Μεσόγειο κατά μήκος της ακτής του εδάφους αυτού, ώστε να επεκταθεί τεχνητά.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, που διαπραγματεύθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και κατέληξε στην εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, προβλέπει ότι η μεταβατική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από 15 μέλη, θα κυβερνήσει το παλαιστινιακό έδαφος υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα προεδρεύει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μυαλό στη θέση των όπλων»

Ο Σάαθ πρόσθεσε ότι, βάσει των προβλέψεων του σχεδίου Τραμπ, η επιτροπή του θα αναλάβει σταδιακά τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, μεγάλη έκταση της οποίας εξακολουθεί να τελεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και ο συντονισμός με τις ένοπλες ομάδες δεν περιλαμβάνονται στην εντολή της επιτροπής.

«Η επιτροπή δεν είναι ένας στρατός, είναι 15 Παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ανοικοδόμησης, που θα συνεπικουρούνται από (σ.σ.: τεχνικό) προσωπικό, μυαλό στη θέση των όπλων», δήλωσε.

Η τεχνοκρατική επιτροπή της Γάζας πρόκειται να συνεδριάσει για πρώτη φορά σήμερα στο Κάιρο, σ' ένα κτίριο της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Οι περισσότερες από τις παλαιστινιακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Χαμάς, εξέφρασαν την υποστήριξή τους όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής. Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να διαδραματίσει κάποιο ρόλο σε μια μελλοντική αρχή που θα κυβερνήσει τη Γάζα και ότι θα περιορισθέι σε ρόλο επίβλεψης της σταθερότητας στο έδαφος αυτό.

Ο αντίπαλός της, το κόμμα Φάταχ με επικεφαλής τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεν έχει εκφράσει επισήμως την υποστήριξή του προς την επιτροπή, όμως η παλαιστινιακή προεδρία την χαιρέτισε.

Δεδομένου του σχετικά διακριτικού προφίλ του, ο διορισμός του Σάαθ εξέπληξε παρατηρητές, σύμφωνα με μαρτυρίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ένα στέλεχος διεθνούς οργάνωσης που εργάζεται στα Παλαιστινιακά Εδάφη δήλωσε πως ο διορισμός αυτός δεν ήταν «μια προφανής επιλογή».

