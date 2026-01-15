Αμερικανικά πλήγματα στον «σκιώδη στόλο» - Οι ΗΠΑ κατέλαβαν το έκτο πετρελαιοφόρο

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ έχει μπει ο σκιώδης στόλος πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες, με τελευταία την κατάληψη ενός τάνκερ του 6ου κατά σειρά το πρωί της Πέμπτης, από αμερικανικές δυνάμεις.

Το δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε σε ύδατα γύρω από την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

Η καταστολή των πετρελαιοφόρων είχε σημαντικό αντίκτυπο στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τον Ιανουάριο, οι φορτώσεις αργού μειώθηκαν περίπου στο μισό των κανονικών επιπέδων, σύμφωνα με τον πάροχο ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler.

Τα μόνα πλοία που φορτώνουν αργό στα λιμάνια της Βενεζουέλας είναι τα δεξαμενόπλοια με προορισμό τις ΗΠΑ και εκείνα που μεταφέρουν πετρέλαιο στα διυλιστήρια της Βενεζουέλας, ανέφερε η εταιρεία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνεργάζονται με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα που υποστηρίζεται σε χερσαίες εγκαταστάσεις και πλωτά δεξαμενόπλοια που χρησιμεύουν ως αποθήκευση πετρελαίου και στη συνέχεια θα το πουλήσουν.

Πολλά από αυτά τα βαρέλια έχουν αποκλειστεί από το να πάνε στην Κίνα ή σε άλλες αγορές λόγω του αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων του σκοτεινού στόλου από τις ΗΠΑ.

«Το μοντέλο του σκοτεινού στόλου με τη Βενεζουέλα, προς το παρόν, έχει σπάσει επειδή δεν υπάρχουν φορτία», δήλωσε η Michelle Wiese Bockmann, αναλύτρια ναυτιλιακών πληροφοριών στο Windward.