Ισχυρή έκρηξη στην Ουτρέχτη - 4 τραυματίες

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε κεντρικό σημείο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, μετά από δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, με έναν τουλάχιστον τραυματίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Άγνωστο είναι αν υπάρχουν παγιδευμένοι στο κτήριο όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, καθώς οι πυροσβέστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, καθώς παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πιθανόν για αέριο, καθώς υπάρχει μυρωδιά στον αέρα, ενώ συντρίμμια έχουν γεμίσει τον δρόμο.

Οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, ενώ σπεύδουν ασθενοφόρα.

Πληροφορίες των ολλανδικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα έχουν φτάσει, δύο ελικόπτερα θα τη μεταφορά τραυματιών έχουν σταλεί στην Ουτρέχτη, ενώ ανοίγει ένα νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών, που προκαλεί φόβους για περισσότερα θύματα.

Η δήμαρχος Sharon Dijksma λέει ότι η ακριβής έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη σαφής: «Γνωρίζουμε το μέρος όπου βρίσκεται, αλλά πόσα ακριβώς κτίρια και ποια ακριβώς έχουν ζημιές, αυτό δεν είναι απολύτως σαφές αυτή τη στιγμή».