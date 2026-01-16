Κινέζα ζήτησε βοήθεια στον υπέργηρο πατέρα της για να σφάξει 2 γουρούνια και προσέτρεξαν χιλιάδες

Όταν μια 20χρονη από την Κίνα συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας της ήταν πολύ γέρος για να σφάξει δύο γουρούνια για ένα παραδοσιακό γλέντι της κοινότητάς της εν όψει του Κινέζικου Νέου Έτους, στράφηκε στα social media για να ζητήσει βοήθεια.

«Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;» ρώτησε η 20χρονη Daidai μέσω βίντεο στην εφαρμογή Douyin, την κινεζική έκδοση του Tiktok, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. «Ο πατέρας μου είναι γέρος. Ανησυχώ ότι δεν θα μπορέσει να χειριστεί αυτά τα γουρούνια».

Η Daidai υποσχέθηκε ότι όσοι έρθουν στο χωριό τους, το Qingfu, για να βοηθήσουν θα απολάμβαναν ένα γεύμα με χοιρινό κρέας. Στις αγροτικές περιοχές των επαρχιών Sichuan και του Chongqing, τα μεγάλα κοινοτικά γεύματα είναι ένα σημαντικό μέρος της κουλτούρας, όπου συνήθως τρώγεται χοιρινό κρέας -το οποίο είναι μαγειρεμένο δύο φορές, παϊδάκια στον ατμό και σούπα.

Η έκκλησή της για βοήθεια συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο likes και η ανταπόκριση στο αίτημά της ήταν τόσο μεγάλη, που παρέλυσαν οι γύρω δρόμοι του χωριού από τα αυτοκίνητα.

Εικόνες από drone δείχνουν αυτοκίνητα γεμάτα με ανθρώπους να περιμένουν σε μια τεράστια ουρά, ελπίζοντας να μπορέσουν να μπουν στο χωριό Qingfu. Για μερικούς, το περπάτημα ήταν μια καλύτερη επιλογή για να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη. Μου θύμισε την παιδική μου ηλικία, όταν η οικογένειά μου είχε ακόμα γουρούνια. Είχα χρόνια να νιώσω κάτι τέτοιο», είπε στο BBC ένας άνδρας που οδήγησε πάνω από 100 χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί. Είπε ότι είδε πινακίδες αυτοκινήτων από όλη τη χώρα.

Δείτε βίντεο:

Όταν πραγματοποιήθηκε η σφαγή των γουρουνιών και το επακόλουθο παραδοσιακό γλέντι, το παρακολούθησαν ζωντανά στο διαδίκτυο περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι, ενώ συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια likes, με την τοπική κυβέρνηση να το χαρακτήρισε ως «μια στιγμή αστραπιαίου τουρισμού».

Καθώς συγκεντρώθηκαν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι στο χωριό από το αναμενόμενο, τοπικοί τουριστικοί φορείς δώρισαν γουρούνια για να καλύψουν την τεράστια ζήτηση, ενώ τα μικρά εστιατόρια της περιοχής εξυπηρέτησαν πλήθη επισκεπτών φιλοξενώντας τους σε υπαίθριους χώρους.

Αυτό που συνέβη στο Qingfu, έδειξε πόσο γρήγορα ένα μικρό ζήτημα μπορεί να γίνει τεράστιο στην εποχή των social media.

«Νόμιζα ότι θα έρθουν ίσως δέκα άτομα», είπε η Daidai στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. «Αλλά ήρθαν τόσοι πολλοί που δεν μπόρεσα καν να τους μετρήσω».

Η γιορτή διήρκεσε δύο ημέρες και από τους 1.000 καλεσμένους που εμφανίστηκαν στο χωριό στις 11 Ιανουαρίου, την επόμενη ημέρα είχαν διπλασιαστεί.

Σε όλους τους ξένους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της είπε: «Χωρίς τον ενθουσιασμό και το πάθος σας, δεν θα υπήρχε μια τέτοια γιορτή. Για όλους όσους ήρθαν, η αίσθηση ήταν σαν να ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια. Ήταν πραγματικά ένα ζεστό, θεραπευτικό και σημαντικό συναίσθημα για εμένα».

Όσον αφορά τον πατέρα της Daidai, η ίδια είπε σε μια συνέντευξη: «Ο μπαμπάς μου είναι πολύ χαρούμενος. Βλέποντας τόσους πολλούς ανθρώπους να φτάνουν στο χωριό, έπρεπε να δανειστεί τραπέζια και καρέκλες από γείτονες. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο».