Είσαι νεκρός; Μια νέα εφαρμογή κερδίζει δημοτικότητα και γίνεται viral

Η μοναξιά εξελίσσεται σε μια σιωπηλή πανδημία παγκοσμίως και στην Κίνα το φαινόμενο γίνεται όλο και πιο ορατό. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν μόνοι και αντιμετωπίζουν κατάθλιψη, άγχος και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πρόκειται κυρίως για νέους ανθρώπους που ζουν στις πόλεις. Αυτοί οι μοναχικοί νέοι είναι και το κοινό στο οποίο βρήκε απήχηση η εφαρμογή «Are You Dead?», γνωστή στα κινεζικά ως Sileme.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Η λογική της εφαρμογής είναι απλή. Ο χρήστης οφείλει να συνδέεται τακτικά, δηλώνοντας ότι είναι καλά. Αν δεν το κάνει για δύο ημέρες, η τεχνητή νοημοσύνη ενεργοποιείται και ειδοποιεί αυτόματα το άτομο επαφής που έχει ορίσει ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή λειτουργεί ως ένα ψηφιακό «σήμα ζωής».

Η εφαρμογή απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν μόνοι και χρειάζονται μια υπενθύμιση ότι δεν είναι εντελώς μόνοι στον κόσμο. Παράλληλα, τη χρησιμοποιούν εργαζόμενοι που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

«Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι φοβούνται ότι μπορεί να πεθάνουν χωρίς να το προσέξει κανείς ή χωρίς να μπορέσουν να καλέσουν βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος θα μαζέψει το σώμα μου αν πεθάνω», έγραψε ένας χρήστης.

«Φοβάμαι ότι αν μου συμβεί κάτι, μπορεί να πεθάνω μόνος στο νοικιασμένο διαμέρισμά μου και κανείς να μην το μάθει», ανέφερε ένας άλλος, εξηγώντας ότι έχει ορίσει τη μητέρα του ως άτομο επαφής στην εφαρμογή.

Από αθόρυβη κυκλοφορία σε τεράστια επιτυχία

Η εφαρμογή εμφανίστηκε στο App Store τον περασμένο Μάιο χωρίς ιδιαίτερη προβολή. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να γίνει η πιο κατεβασμένη επί πληρωμή εφαρμογή στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, τουλάχιστον στην Κίνα. Ένα ψηφιακό εργαλείο που αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο τον φόβο της μοναξιάς και της αόρατης ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.