Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες λόγω Ιράν - Ανάμεσά τους και η Κύπρος

Διαδηλωτές δίπλα σε φωτογραφία του τελευταίου σάχη, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Το Βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λέγοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εντός του Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου που κατευθύνονται σε χώρες της περιοχής, εν μέσω «σοβαρών ανησυχιών» για τις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις. Οι αξιωματούχοι προτρέπουν τους παραθεριστές να λαμβάνουν «επιπλέον προφυλάξεις» όταν ταξιδεύουν σε μέρη της Μέσης Ανατολής και των γύρω περιοχών, οι οποίες προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανούς τουρίστες κάθε χρόνο.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και πλέον περιλαμβάνει αρκετούς δημοφιλείς προορισμούς διακοπών όπως η Τουρκία, το Ντουμπάι , η Κύπρος και η Αίγυπτος . Η ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε μετά το απροσδόκητο κλείσιμο του εναέριου χώρου του Ιράν σε εμπορικές πτήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, χωρίς εξήγηση, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο από την Τεχεράνη.

Το ξαφνικό κλείσιμο ανάγκασε τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να εκτρέψουν τα δρομολόγιά τους γύρω από τον ιρανικό εναέριο χώρο, προκαλώντας διαταραχές στις παγκόσμιες αεροπορικές διαδρομές.

Οι ιρανικές αρχές άνοιξαν ξανά τον εναέριο χώρο λίγο μετά τις 7 π.μ., με αρκετές εσωτερικές πτήσεις να επαναλαμβάνονται. Το Ιράν είχε προηγουμένως κλείσει τον εναέριο χώρο του κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο. Σε προειδοποίηση που εξέδωσε την Πέμπτη (15 Ιανουαρίου), το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: « Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης. Η κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχές στα ταξίδια και άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».