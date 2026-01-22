Ιταλία: Οι πλημμύρες ξέθαψαν και σκόρπισαν φέρετρα - Εστιατόριο δίπλα και... μέσα στη θάλασσα

Οι πρόσφατες εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Χάρι, που χτύπησε, πριν φτάσει στην Ελλάδα, την Ιταλία δείχνουν την απίστευτη μανία της φύσης, επιβεβαιώνοντας το πόσο ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος απέναντί της.

Στη νότια Ιταλία, που δέχθηκε την οργή της κακοκαιρίας, ένα παλιό νεκροταφείο στο Κροτόνε καταστράφηκε από τις σφοδρές βροχές, ξεθάβοντας περίπου 20 φέρετρα και σκορπίζοντάς τα σε διπλανή χαράδρα.

Σε πλάνα από το σημείο, φαίνονται ξύλινα συντρίμμια στοιβαγμένα κάτω από το νεκροταφείο, με γιρλάντες από λουλούδια και κορνίζες με φωτογραφίες νεκρών διάσπαρτες ανάμεσα στα συντρίμμια.

Με περίπου 20 εκατοστά βροχής να έπεφταν σε μόλις 24 ώρες, προκλήθηκε κατολίσθηση στην πόλη, καταστρέφοντας το κάτω μέρος του νεκροταφείου και μέρος του περιεχομένου του.

Οι εικόνες έρχονται μετά τα πλάνα που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο, με ανθρώπους να τρέχουν να σωθούν από κύματα τύπου τσουνάμι στους δρόμους της Σικελίας.

Στην Κατάνια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, όπου η στάθμη της θάλασσας ξεπέρασε τα πέντε μέτρα, τεράστια κύματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ένα πολυτελές εστιατόριο.

Πλάνα από κλειστό κύμα τηλεόρασης που τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του εστιατορίου έδειξαν πώς ένα ισχυρό κύμα χτύπησε τα παράθυρα του Andrew's Faro - θρυμματίζοντας τα τζάμια και καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Powerful storm surge hit Catania, Sicily, Italy ?? (20.01.2026) pic.twitter.com/tDBdzWvrLG — Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026

Στην πόλη-λιμάνι της Μεσσήνης, ένα τμήμα της παραλιακής λεωφόρου κατέρρευσε.

La Sicilia conta i danni.

Costa flagellata per oltre 48h da onde mastodontiche: case sventrate, strade e ferrovie distrutte.

Crollata la linea Catania–Messina.

Oltre 500mm di pioggia sull’Etna e neve eccezionale sopra i 2200m ?❄️#Sicilia #Maltempo pic.twitter.com/crhgt77qKa — Meteo & Radar (@meteoeradar) January 21, 2026

Περίπου 190 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκτεθειμένες περιοχές σε όλη τη Σικελία εν μέσω της απειλής ξαφνικών κυμάτων και πλημμυρών.