Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες κυλιόμενες σκάλες στον κόσμο: Η παγίδα που κρύβει
Μία από τις μεγαλύτερες κυλιόμενες σκάλες στον κόσμο απαιτεί 30 λεπτά για να την διασχίσεις, αλλά η διαδρομή κρύβει μια παγίδα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η έξοδος του μετρό στο Cuatro Caminos της Μαδρίτης, μπορεί να φαίνεται ως η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο, όμως στην πραγματικότητα, υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη, μήκους 800 μέτρων, στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από 16 κυλιόμενες σκάλες και σχεδιάστηκε για να βοηθά τους ανθρώπους να διασχίζουν μια απότομη κεντρική επιχειρηματική περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τσουκαλάς για Mercosur: Έχει κοντά ποδάρια η προπαγάνδα
15:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δούκας: Μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια
15:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ