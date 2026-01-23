Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό με 43 νεκρούς

Πρώτα συμπεράσματα των αρμόδιων αρχών για το τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό των δύο τρένων στην Ισπανία - Σπασμένη η ράγα πριν περάσει το τρένο Iryo

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό με 43 νεκρούς

Σε αυτή την αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, φαίνεται το τρένο Iryo με διασώστες στο σημείο της σύγκρουσης ενός τρένου υψηλής ταχύτητας, κοντά στο Adamuz της Ισπανίας

Guardia Civil
ΚΟΣΜΟΣ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Σε ένα πρώτο συμπέρασμα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της περασμένης Κυριακής στην Ισπανία καταλήγει σε μία προκαταρκτική έκθεσή της, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναφέρει ότι εντοπίστηκε ένα ελάττωμα στη γραμμή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει εκτροχιασμό ενός βαγονιού Iryo και να χτυπήσει το Alvia που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έχουν εντοπιστεί εγκοπές στα πέλματα των δεξιών τροχών των βαγονιών 2, 3, 4 και 5 του τρένου Iryo. Αυτές οι εγκοπές και η παρατηρούμενη παραμόρφωση της γραμμής συνάδουν με τη θραύση της ράγας.

Oι εγκοπές υπάρχουν σε όλους τους τροχούς που αντιστοιχούν στους περιττούς άξονες αυτών των βαγονιών. Με άλλα λόγια, η γραμμή είχε ένα ελάττωμα πριν περάσει το τρένο που εκτροχιάστηκε.

spain-rail-crash-18.jpg

Οι εγκοπές έχουν ομοιόμορφο μοτίβο στα βαγόνια 2, 3 και 4 και είναι συνεπείς με μια πρόσκρουση στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Η οπτική σύγκριση μεταξύ των εγκοπών των τροχών και του τμήματος της σπασμένης σιδηροτροχιάς στο σημείο μηδέν του εκτροχιασμού «αποδίδει πιθανώς συνεπή αποτελέσματα». Αυτές οι εγκοπές των τροχών και η παρατηρούμενη παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς είναι συνεπείς με τη θραύση της σιδηροτροχιάς, σημειώνει η CIAF.

Όταν διακόπτεται η συνέχεια της σιδηροτροχιάς, το τμήμα πριν από το σπάσιμο θα λάβει αρχικά το συνολικό βάρος του τροχού, προκαλώντας ελαφρά χαλάρωση αυτού του τμήματος της σιδηροτροχιάς. Και δεδομένου ότι το τμήμα της ράγας μετά το σπάσιμο δεν θα ενεργούσε από κοινού με το προηγούμενο τμήμα, θα υπήρχε ένα στιγμιαίο βήμα μεταξύ των δύο πλευρών του σπασίματος, το οποίο θα χτυπούσε τη ζάντα του τροχού.

spain-train-18.jpg

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι εγκοπές υπάρχουν μόνο στους τροχούς των μονών αξόνων του τρένου συνάδει με το γεγονός ότι ο πρώτος τροχός κάθε συρμού δέχεται την πρόσκρουση από την σπασμένη σιδηροτροχιάς. Μετά από αυτήν την αρχική πρόσκρουση, η χτυπημένη ράγα παραμορφώνεται και καμπυλώνει, τόσο από την ίδια την πρόσκρουση όσο και από τη μεταφορά του βάρους του πρώτου τροχού.

Σε ταχύτητες περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα, ο δεύτερος τροχός περνάει τόσο γρήγορα (περίπου τρία εκατοστά του δευτερολέπτου αργότερα) που η χτυπημένη ράγα δεν έχει χρόνο να ανακάμψει από αυτήν την παραμόρφωση και, ως εκ τούτου, δεν χτυπά τον δεύτερο τροχό όπως έκανε με τον πρώτο.

Εκτροχιασμένο βαγόνι 6

Οι εγκοπές που υπάρχουν τους τροχούς του βαγονιού 5 έχουν διαφορετικό μοτίβο από εκείνες των άλλων βαγονιών, αλλά είναι συμβατές μεταξύ τους. Αυτές οι εγκοπές αποτελούνται από ένα σημάδι στην εξωτερική άκρη του πέλματος, που συνάδει με πρόσκρουση στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς σε θέση ασυνέχειας με την περιοχή πριν από τη θραύση.

Το γεγονός ότι αυτές οι εγκοπές βρίσκονται στο βαγόνι 5, και ότι το βαγόνι 6 ήταν το πρώτο που εκτροχιάστηκε στο τρένο, συνάδει με την κλίση της ράγας προς τα έξω καθώς περνούσε το βαγόνι 5, με αποτέλεσμα το βαγόνι 6 να εκτροχιαστεί λόγω πλήρους έλλειψης συνέχειας στις γραμμές.

spain-train-19.jpg

Μάλιστα, στο έδαφος παρατηρήθηκε ότι η ράγα, μετά το σημείο θραύσης, είχε καταλήξει να ανατραπεί προς τα έξω και με σημάδια ότι είχε πατηθεί στη συνέχεια πλευρικά από τροχό.

Οι ερευνητές βρήκαν εγκοπές στους τροχούς των τρένων που είχαν ταξιδέψει προηγουμένως σε αυτό το τμήμα της γραμμής, κάτι που συμφωνεί με αυτήν την αρχική υπόθεση.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι η θραύση της σιδηροτροχιάς συνέβη πριν από το πέρασμα του τρένου Iryo και, επομένως, πριν από τον εκτροχιασμό», καταλήγει η CIAF.

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Athens Forward: Ενεργοποιήθηκε το νέο Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: Τον Φεβρουάριο η συνέχεια της δίκης - Θα προβληθεί το επίδικο βίντεο

15:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To Release Athens (ξανα)κάνει headbanging

15:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Nothing But Thieves και ο Matt Berninnger των The National έρχονται στο EJEKT

15:20TRAVEL

Η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» από την Ισπανία: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe»

15:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Νεκρή 59χρονη σε τροχαίο - Την παρέσυρε 32χρονη με αυτοκίνητο

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Bενετία: «Καταραμένο» παλάτι του 15ου αιώνα βγήκε στο σφυρί για 20 εκατ.ευρώ - Συνδέθηκε με αυτοκτονίες, δολοφονίες και φρικτά ατυχήματα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 43 νεκρούς

14:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φάληρο: Επιστρέφουν στην «καρδιά» της Εσπλανάδας οι 79 «Δεσμώτες»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 5.002 οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από την καταστολή των διαδηλώσεων - Ερευνώνται άλλοι 9.787

14:42ΚΟΣΜΟΣ

2026: Η χρονιά που η ανθρωπότητα επιστρέφει στη Σελήνη και «κοιτάζει» προς τον Άρη

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της - Οι οικογενειακές υποθέσεις, όταν αφορούν ανήλικα, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν και τα μπλόκα Μαλγάρων και Χαλκηδόνας

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποχωρούν και επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - «Eπιστημονικά απερίσκεπτη» απόφαση

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Francis Buchholz: Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions - «Οι χορδές σώπασαν»

14:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώνεται η έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70×100» του περιοδικού Gr design

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξυλοδαρμός του εκδότη της «Μαγνησίας» από αγνώστους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της - Οι οικογενειακές υποθέσεις, όταν αφορούν ανήλικα, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο «αντίο» στον Valentino: Συγκίνηση στην κηδεία του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 43 νεκρούς

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Νεκρή 59χρονη σε τροχαίο - Την παρέσυρε 32χρονη με αυτοκίνητο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Πολυκατοικίες έχουν χτιστεί πάνω σε ρέμα - Αποκαλυπτικές εικόνες

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Bενετία: «Καταραμένο» παλάτι του 15ου αιώνα βγήκε στο σφυρί για 20 εκατ.ευρώ - Συνδέθηκε με αυτοκτονίες, δολοφονίες και φρικτά ατυχήματα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ