Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό με 43 νεκρούς

Σε αυτή την αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε από βίντεο που παρέχει η Guardia Civil, φαίνεται το τρένο Iryo με διασώστες στο σημείο της σύγκρουσης ενός τρένου υψηλής ταχύτητας, κοντά στο Adamuz της Ισπανίας

Σε ένα πρώτο συμπέρασμα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της περασμένης Κυριακής στην Ισπανία καταλήγει σε μία προκαταρκτική έκθεσή της, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναφέρει ότι εντοπίστηκε ένα ελάττωμα στη γραμμή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει εκτροχιασμό ενός βαγονιού Iryo και να χτυπήσει το Alvia που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έχουν εντοπιστεί εγκοπές στα πέλματα των δεξιών τροχών των βαγονιών 2, 3, 4 και 5 του τρένου Iryo. Αυτές οι εγκοπές και η παρατηρούμενη παραμόρφωση της γραμμής συνάδουν με τη θραύση της ράγας.

Oι εγκοπές υπάρχουν σε όλους τους τροχούς που αντιστοιχούν στους περιττούς άξονες αυτών των βαγονιών. Με άλλα λόγια, η γραμμή είχε ένα ελάττωμα πριν περάσει το τρένο που εκτροχιάστηκε.

Οι εγκοπές έχουν ομοιόμορφο μοτίβο στα βαγόνια 2, 3 και 4 και είναι συνεπείς με μια πρόσκρουση στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Η οπτική σύγκριση μεταξύ των εγκοπών των τροχών και του τμήματος της σπασμένης σιδηροτροχιάς στο σημείο μηδέν του εκτροχιασμού «αποδίδει πιθανώς συνεπή αποτελέσματα». Αυτές οι εγκοπές των τροχών και η παρατηρούμενη παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς είναι συνεπείς με τη θραύση της σιδηροτροχιάς, σημειώνει η CIAF.

Όταν διακόπτεται η συνέχεια της σιδηροτροχιάς, το τμήμα πριν από το σπάσιμο θα λάβει αρχικά το συνολικό βάρος του τροχού, προκαλώντας ελαφρά χαλάρωση αυτού του τμήματος της σιδηροτροχιάς. Και δεδομένου ότι το τμήμα της ράγας μετά το σπάσιμο δεν θα ενεργούσε από κοινού με το προηγούμενο τμήμα, θα υπήρχε ένα στιγμιαίο βήμα μεταξύ των δύο πλευρών του σπασίματος, το οποίο θα χτυπούσε τη ζάντα του τροχού.

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι εγκοπές υπάρχουν μόνο στους τροχούς των μονών αξόνων του τρένου συνάδει με το γεγονός ότι ο πρώτος τροχός κάθε συρμού δέχεται την πρόσκρουση από την σπασμένη σιδηροτροχιάς. Μετά από αυτήν την αρχική πρόσκρουση, η χτυπημένη ράγα παραμορφώνεται και καμπυλώνει, τόσο από την ίδια την πρόσκρουση όσο και από τη μεταφορά του βάρους του πρώτου τροχού.

Σε ταχύτητες περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα, ο δεύτερος τροχός περνάει τόσο γρήγορα (περίπου τρία εκατοστά του δευτερολέπτου αργότερα) που η χτυπημένη ράγα δεν έχει χρόνο να ανακάμψει από αυτήν την παραμόρφωση και, ως εκ τούτου, δεν χτυπά τον δεύτερο τροχό όπως έκανε με τον πρώτο.

Εκτροχιασμένο βαγόνι 6

Οι εγκοπές που υπάρχουν τους τροχούς του βαγονιού 5 έχουν διαφορετικό μοτίβο από εκείνες των άλλων βαγονιών, αλλά είναι συμβατές μεταξύ τους. Αυτές οι εγκοπές αποτελούνται από ένα σημάδι στην εξωτερική άκρη του πέλματος, που συνάδει με πρόσκρουση στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς σε θέση ασυνέχειας με την περιοχή πριν από τη θραύση.

Το γεγονός ότι αυτές οι εγκοπές βρίσκονται στο βαγόνι 5, και ότι το βαγόνι 6 ήταν το πρώτο που εκτροχιάστηκε στο τρένο, συνάδει με την κλίση της ράγας προς τα έξω καθώς περνούσε το βαγόνι 5, με αποτέλεσμα το βαγόνι 6 να εκτροχιαστεί λόγω πλήρους έλλειψης συνέχειας στις γραμμές.

Μάλιστα, στο έδαφος παρατηρήθηκε ότι η ράγα, μετά το σημείο θραύσης, είχε καταλήξει να ανατραπεί προς τα έξω και με σημάδια ότι είχε πατηθεί στη συνέχεια πλευρικά από τροχό.

Οι ερευνητές βρήκαν εγκοπές στους τροχούς των τρένων που είχαν ταξιδέψει προηγουμένως σε αυτό το τμήμα της γραμμής, κάτι που συμφωνεί με αυτήν την αρχική υπόθεση.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση ότι η θραύση της σιδηροτροχιάς συνέβη πριν από το πέρασμα του τρένου Iryo και, επομένως, πριν από τον εκτροχιασμό», καταλήγει η CIAF.