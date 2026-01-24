Βραζιλία: Ο Τραμπ θέλει «νέο ΟΗΕ» δήλωσε ο Λούλα

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει «νέο ΟΗΕ» του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, μετά τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» την Πέμπτη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», είπε ο Λούλα σε εκδήλωση, χωρίς να κατονομάσει τον οργανισμό που ίδρυσε ο αμερικανός πρόεδρος την Πέμπτη.

