Θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από νυχτερίδες, χωρίς θεραπεία, εξαπλώνεται με «επιδημικό δυναμικό»

Οι υγειονομικές αρχές της Ινδίας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, μετά τον εντοπισμό πέντε κρουσμάτων του εξαιρετικά επικίνδυνου ιού Nipah κοντά στην Καλκούτα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Το επίκεντρο των κρουσμάτων εντοπίζεται στη Δυτική Βεγγάλη, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών και επιβολή καραντίνας, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά.

Νέα κρούσματα σε υγειονομικούς

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, τρεις νέες μολύνσεις καταγράφηκαν μέσα στην εβδομάδα και αφορούν έναν γιατρό, μία νοσηλεύτρια και έναν εργαζόμενο στον χώρο της υγείας.

Προηγήθηκαν δύο ακόμη θετικά τεστ σε νοσηλευτές, έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι εργάζονταν στο ιδιωτικό νοσοκομείο Narayana Multispecialty Hospital στην περιοχή Barasat.

Όπως δήλωσε ο Narayan Swaroop Nigam, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας και Οικογένειας, η κατάσταση της μίας νοσηλεύτριας κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σε κώμα η νοσηλεύτρια

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Telegraph, οι δύο νοσηλευτές εμφάνισαν υψηλό πυρετό και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα στα τέλη του 2025.

Η νοσηλεύτρια που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται πλέον σε κώμα και εκτιμάται ότι μολύνθηκε κατά τη φροντίδα ασθενούς με βαριά πνευμονική νόσο. Ο συγκεκριμένος ασθενής κατέληξε πριν προλάβει να υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό.

Μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων, οι υγειονομικές αρχές έχουν ήδη εξετάσει 180 άτομα, ενώ 20 επαφές υψηλού κινδύνου έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς εντείνονται οι φόβοι για πιθανή περαιτέρω μετάδοση.

Τι είναι ο ιός Nipah

Ο ιός Nipah μεταδίδεται από ζώα σε ανθρώπους και μεταξύ ανθρώπων, με κύριες πηγές μόλυνσης τις νυχτερίδες και τους χοίρους.

Οι καρποφάγες νυχτερίδες, που αποτελούν φυσικούς ξενιστές του ιού, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο της Ινδίας. Η μετάδοση μπορεί να γίνει και μέσω στενής ανθρώπινης επαφής.

Η λοίμωξη μπορεί αρχικά να μην εμφανίζει συμπτώματα, ωστόσο στη συνέχεια ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση με έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, εμετούς και πονόλαιμο, ενώ στις βαριές περιπτώσεις προκαλείται εγκεφαλίτιδα, οδηγώντας σε κώμα μέσα σε 24 έως 48 ώρες.

Ο ιός Nipah χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό θνητότητας και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Ο πρώην πρόεδρος της Ινδικής Ιατρικής Ένωσης στο Κότσιν, Rajeev Jayadevan, τόνισε ότι τα ανθρώπινα κρούσματα είναι σπάνια και συνδέονται κυρίως με επαφή με μολυσμένα ζώα, κυρίως νυχτερίδες.

Οι ειδικοί συστήνουν την αποφυγή επαφής με χοίρους και νυχτερίδες, καθώς και την κατανάλωση ωμού χυμού από φοίνικες χουρμαδιάς, ο οποίος μπορεί να έχει μολυνθεί από ζώα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιός Nipah δεν έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη ενώ δεν υπάρχουν κρούσματα που να συνδέονται με ταξίδια, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τον κίνδυνο διεθνούς εξάπλωσης.