Τρεις νεκροί στη Νέα Υόρκη από τις ακραίες θερμοκρασίες – Ακυρώθηκαν πάνω από 13.000 πτήσεις

Η κακοκαιρία Fern, η οποία «δείχνει» τα δόντια της το πρωί του Σαββάτου (24/01), «σαρώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας ακραία ψυχρές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις που πολλοί πόλεις δεν έχουν δει εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Περισσότεροι από 220 εκατ. άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν από το πέρασμα της καταιγίδας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το Σαββατοκύριακο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί τουλάχιστον 18 πολιτείες, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα, το Μισισίπι, η Αλαμπάμα, η Γεωργία, η Νότια και η Βόρεια Καρολίνα. Ακόμη, έκτακτες ανακοινώσεις έγιναν στο Μισούρι, το Τενεσί, τη Βιρτζίνια, τη Μέριλαντ και την Πενσυλβάνια.

Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στους δρόμους της Νέας Υόρκης λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άνδρας 67 ετών βρέθηκε το πρωί σε πεζοδρόμιο του Μανχάταν, ενώ, ακόμη δύο σοροί –ενός άνδρα 30 και μίας γυναίκας 60 ετών– βρέθηκαν ξεχωριστά στο Μπρούκλιν περίπου 2 ώρες μετά την πρώτη καταγραφή.

Περισσότερες από 13.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω της χειμερινής καταιγίδας. Πολλές από τις ακυρώσεις αφορούσαν πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντάλας / Φορτ Γουόρθ, με σχεδόν 1.500 ακυρωμένες πτήσεις και το αεροδρόμιο Λοβ Φιλντ, με 190 ακυρώσεις, που αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος πτήσεων σε κάθε αεροδρόμιο.

Πάνω από 135.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα σε όλη τη χώρα. Τα περισσότερα συμβάντα, έως το απόγευμα του Σαββάτου, κατεγράφησαν σε νότιες πολιτείες, όπως το Τέξας, τη Λουιζιάνα και το Νέο Μεξικό.

Τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης συνεχίζουν να μην λειτουργούν λόγω της κακοκαιρίας. Οι υπηρεσίες λεωφορείων, ελαφρών σιδηροδρόμων και το Access Link του New Jersey Transit θα σταματήσουν προσωρινά από τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η Capital Metro του Όστιν, στο Τέξας, διέκοψε όλες τις υπηρεσίες στην πόλη από τις 16:00 του Σαββάτου, ενώ, χιλιάδες στρατιώτες της εθνοφυλακής από 12 πολιτείες έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της σφοδρής κακοκαιρίας, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, στρατηγός Στίβεν Νόρνταους.

