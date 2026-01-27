Ομάν: Ανατροπή τουριστικού σκάφους – Νεκροί 3 Γάλλοι

Τουριστικό σκάφος ανατράπηκε ανοιχτά των ακτών του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Γάλλοι τουρίστες, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα μεταξύ των οποίων μία ομάδα Γάλλων τουριστών, ένας ξεναγός και ο καπετάνιος. Εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, δύο τουρίστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

«Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε η αστυνομία του Ομάν σε ανάρτηση στο Χ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Oman Daily Observer, το σκάφος κατευθυνόταν προς τα νησιά Ντιμανιγιάτ ένα δημοφιλές τουριστικό προορισμό που φημίζεται για τις εντυπωσιακές καταδύσεις στην περιοχή. Η εφημερίδα ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη γύρω στις 9 το πρωί, όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ξαφνικά.

