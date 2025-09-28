OHE: Κυρώσεις κατά του Ισραήλ ζητά το Ομάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Badr al-Busaidi μιλάει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσαϊντί, μιλώντας στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 κατά την 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προχώρησε σε σκληρή κριτική κατά του Ισραήλ. Κατηγόρησε το Τελ Αβίβ για γενοκτονία και παράνομη κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και ζήτησε την επιβολή κυρώσεων.

Στην ομιλία του υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί πλέον να αγνοεί την κλιμάκωση της βίας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. «Για πολύ καιρό αυτή η σύγκρουση συνεχίζεται, τα δεινά έχουν γίνει αφόρητα. Ήρθε η ώρα να τερματιστεί η κατοχή, να αρθεί η αδικία και να αποκατασταθούν τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού μέσα από την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στήριξη στη λύση των δύο κρατών

Ο αλ-Μπουσαϊντί εξήρε τις πρόσφατες αποφάσεις χωρών της Δύσης που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, τονίζοντας ότι «η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα σε αυτή την καθοριστική φάση της ιστορίας του παλαιστινιακού ζητήματος».

Παράλληλα, καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, όπως και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Συρία, Λίβανο, Υεμένη και Ιράν. Υπενθύμισε ότι η Τεχεράνη είχε εμπλακεί σε δωδεκαήμερο αεροπορικό πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Κάλεσμα για κυρώσεις και μέτρα περιορισμού

Ο Ομάν, σύμφωνα με τον υπουργό του, καλεί τη διεθνή κοινότητα «να υιοθετήσει μέτρα που θα περιορίσουν τη δυνατότητα της ισραηλινής κυβέρνησης να συνεχίζει την πολιτική γενοκτονίας, καταστροφής και παράνομης κατοχής, όπως και την πολιτική λιμοκτονίας και αποκλεισμού του παλαιστινιακού λαού, αλλά και την παρεμπόδιση ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Ζητούμε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ ως απάντηση στις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και στις παράνομες παρεμβάσεις του στην κυριαρχία άλλων κρατών», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις στοχεύουν σε ένοπλες οργανώσεις και ότι καταβάλλεται προσπάθεια να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Διαβάστε επίσης