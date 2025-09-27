Γάζα: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα - Τουλάχιστον 51 νεκροί από τα ξημερώματα του Σαββάτου

Καπνός από ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεχίστηκαν κατά μήκος της παράκτιας περιοχής, με την επίθεση στην πόλη της Γάζας να επεκτείνεται.

Ισραηλινές δυνάμεις ανακάλυψαν όπλα, μεταξύ αυτών αντιαρματικά όπλα, ρουκέτες και εκρηκτικά, αναφέρεται στην έκθεση του ισραηλινού στρατού.

«Ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε», λέει η έκθεση. Προστίθεται πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ άλλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το WAFA, η πλειονότητα εξ αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. «Αυτός ο απολογισμός παραμένει ημιτελής, καθώς πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, απρόσιτα από τα ασθενοφόρα και τις ομάδες διάσωσης», τονίζει το WAFA.

